СУЛЬФОКАМФОКАИН* (SULFOCAMPHOCAINUM*) Действующее вещество
относится к группе аналептических средств. По фармакологическим свойствам близок к камфоре. Механизм действия обусловлен стимулирующим влиянием на сосудо-двигательный и дыхательный центры. Стимулирует сердечно-сосудистую систему и дыхание, нормализует сердечный ритм и АД. В отличие от камфоры быстро всасывается при п/к и в/м введении, не обладает свойством образовывать инфильтраты и олеомы, его можно вводить в/в.
острая и хроническая сердечная и дыхательная недостаточность, кардиогенный и анафилактический шок, инфекционные заболевания.
п/к, в/м и в/в. Разовая доза для взрослых составляет 2 мл 10% р-ра. При необходимости применяют 2–3 раза в сутки. В острый период вводят в/в капельно или струйно медленно. При хронической сердечной недостаточности применяют в/м или п/к. По показаниям можно вводить в течение 20–30 дней. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 12 мл.
повышенная чувствительность к новокаину.
аллергические реакции.
необходимо соблюдать осторожность при введении лицам с низким АД (гипотензивное влияние новокаина).