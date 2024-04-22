относится к группе аналептических средств. По фармакологическим свойствам близок к камфоре. Механизм действия обусловлен стимулирующим влиянием на сосудо-двигательный и дыхательный центры. Стимулирует сердечно-сосудистую систему и дыхание, нормализует сердечный ритм и АД. В отличие от камфоры быстро всасывается при п/к и в/м введении, не обладает свойством образовывать инфильтраты и олеомы, его можно вводить в/в.