зуклопентиксол — нейролептик группы тиоксантена. Антипсихотический эффект связывают с блокадой дофаминовых рецепторов, а также вероятной блокадой 5-НТ-рецепторов. In vitro зуклопентиксол обладает высоким сродством к обоим дофаминовым D 1 - и D 2 -рецепторам, α 1 -адренорецепторам и 5-НТ 2 -рецепторам, но не имеет сродства к холинергическим мускариновым рецепторам. Он обладает слабым сродством к гистаминовым (Н 1 ) рецепторам и не оказывает блокирующего действия на α 2 -адренорецепторы.

Как большинство других нейролептиков, зуклопентиксол повышает уровень пролактина в сыворотке крови.

Клопиксол назначают при лечении острых и хронических психозов, терапии пациентов с умственными недостатками с гиперактивным разрушительным поведением, а также пациентов пожилого возраста с деменцией и параноидальными идеями, расстройствами поведения.

Кроме выраженной редукции или полной элиминации ядерных симптомов шизофрении, таких как галлюцинации, мания и нарушение мышления, зуклопентиксол эффективно уменьшает сопутствующие симптомы, такие как враждебность, подозрительность, тревога и агрессивность.

Зуклопентиксол вызывает транзиторный дозозависимый седативный эффект. Однако такой выраженный первичный седативный эффект обычно является преимуществом в начальной фазе заболевания. Толерантность к неспецифическому седативному эффекту развивается быстро.

Выраженный эффект после применения препарата Клопиксол-Акуфаз наступает на 4-м часу после парентерального применения масляного р-ра зуклопентиксола ацетата. Несколько более значительный эффект отмечают в период от 1 до 3 сут после инъекции. На протяжении следующих дней эффект значительно снижается.

Клопиксол-Акуфаз применяют для начального лечения острых и хронических психозов в фазе обострения, а также маниакальных состояний. Однократная инъекция препарата Клопиксол-Акуфаз обеспечивает выраженное и быстрое ослабление психотических симптомов. Действие препарата длится от 2 до 3 дней и, как правило, достаточно одной или двух инъекций для достижения желаемого эффекта, после чего возможен переход на лечение пероральными или депонированными формами.

Клопиксол-Акуфаз проявляет транзиторный дозозависимый седативный эффект. Быстрое развитие седативного эффекта в начале терапии (до появления антипсихотического действия) является преимуществом при лечении острых и подострых психозов, поскольку успокаивает пациента до того, как проявляется антипсихотический эффект.

Неспецифический седативный эффект развивается быстро после инъекции, становится выраженным через 2 ч, достигает максимума через 8 ч, после чего значительно уменьшается и остается слабым, несмотря на повторные инъекции.

Клопиксол-Акуфаз назначается для лечения психотических больных с ажитацией, беспокойством, враждебностью или агрессией.

Специфическое тормозящее действие Клопиксола Депо особенно благоприятно при лечении психотических пациентов с симптомами возбуждения, беспокойства, враждебности и агрессивности.

Клопиксол Депо оказывает транзиторный дозозависимый седативный эффект. Однако, если пациент переходит на поддерживающую терапию Клопиксолом Депо после приема Клопиксола в таблетках или инъекций Клопиксол-Акуфаз, риск седативного эффекта снижен. Толерантность к неспецифическому седативному эффекту развивается быстро.

Клопиксол Депо обеспечивает возможность беспрерывного лечения, что чрезвычайно важно для пациентов, не выполняющих назначений врача. Клопиксол Депо предотвращает развитие частых рецидивов, которые связывают с прерыванием пациентами применения пероральных лекарственных средств.

Фармакокинетика

Клопиксол таблетки. С max в сыворотке крови достигается через 4 ч. Зуклопентиксол применяют независимо от приема пищи. Биодоступность при приеме внутрь составляет около 44%. Связывание с протеинами плазмы крови — приблизительно 98–99%. Т ½ зуклопентиксола составляет приблизительно 20 ч, системный клиренс — приблизительно 0,86 л/мин. Зуклопентиксол элиминируется в основном с калом и частично с мочой. Метаболиты не имеют нейролептической активности и выводятся главным образом с калом и частично с мочой (10%). Зуклопентиксол в незначительных количествах проникает через плацентарный барьер и в небольших количествах выделяется в грудное молоко. Кинетика линейная. Равновесная концентрация устанавливается через 3–5 дней.

Клопиксол-Акуфаз. После инъекции зуклопентиксол ацетат подвергается ферментативному расщеплению на активный компонент зуклопентиксол и уксусную кислоту. Т ½ Клопиксола-Акуфаз после в/м инъекции составляет приблизительно 32 ч (отражает высвобождение из депо). C max зуклопентиксола в сыворотке крови достигается через 24–48 ч (в среднем 36 ч) после инъекции.

Клопиксол Депо. После введения зуклопентиксола деканоат подвергается ферментативному расщеплению на активный компонент зуклопентиксол и декановую кислоту. C max зуклопентиксола в сыворотке крови достигается в конце 1-й недели после инъекции. Т ½ Клопиксола Депо после в/м инъекции — 3 нед (отражает высвобождение из депо), равновесная концентрация устанавливается при повторном применении на протяжении 3 мес.

Фармакокинетически доза Клопиксола Депо 200 мг 1 раз в 2 нед эквивалентна ежедневной пероральной дозе 25 мг Клопиксола на протяжении 2 нед.