Клопиксол (Clopixol®)
Клопиксол инструкция по применению
Состав
Зуклопентиксола деканоат - 200 мг/мл
Фармакологические свойства
зуклопентиксол — нейролептик группы тиоксантена. Антипсихотический эффект связывают с блокадой дофаминовых рецепторов, а также вероятной блокадой 5-НТ-рецепторов. In vitro зуклопентиксол обладает высоким сродством к обоим дофаминовым D1- и D2-рецепторам, α1-адренорецепторам и 5-НТ2-рецепторам, но не имеет сродства к холинергическим мускариновым рецепторам. Он обладает слабым сродством к гистаминовым (Н1) рецепторам и не оказывает блокирующего действия на α2-адренорецепторы.
Как большинство других нейролептиков, зуклопентиксол повышает уровень пролактина в сыворотке крови.
Клопиксол назначают при лечении острых и хронических психозов, терапии пациентов с умственными недостатками с гиперактивным разрушительным поведением, а также пациентов пожилого возраста с деменцией и параноидальными идеями, расстройствами поведения.
Кроме выраженной редукции или полной элиминации ядерных симптомов шизофрении, таких как галлюцинации, мания и нарушение мышления, зуклопентиксол эффективно уменьшает сопутствующие симптомы, такие как враждебность, подозрительность, тревога и агрессивность.
Зуклопентиксол вызывает транзиторный дозозависимый седативный эффект. Однако такой выраженный первичный седативный эффект обычно является преимуществом в начальной фазе заболевания. Толерантность к неспецифическому седативному эффекту развивается быстро.
Выраженный эффект после применения препарата Клопиксол-Акуфаз наступает на 4-м часу после парентерального применения масляного р-ра зуклопентиксола ацетата. Несколько более значительный эффект отмечают в период от 1 до 3 сут после инъекции. На протяжении следующих дней эффект значительно снижается.
Клопиксол-Акуфаз применяют для начального лечения острых и хронических психозов в фазе обострения, а также маниакальных состояний. Однократная инъекция препарата Клопиксол-Акуфаз обеспечивает выраженное и быстрое ослабление психотических симптомов. Действие препарата длится от 2 до 3 дней и, как правило, достаточно одной или двух инъекций для достижения желаемого эффекта, после чего возможен переход на лечение пероральными или депонированными формами.
Клопиксол-Акуфаз проявляет транзиторный дозозависимый седативный эффект. Быстрое развитие седативного эффекта в начале терапии (до появления антипсихотического действия) является преимуществом при лечении острых и подострых психозов, поскольку успокаивает пациента до того, как проявляется антипсихотический эффект.
Неспецифический седативный эффект развивается быстро после инъекции, становится выраженным через 2 ч, достигает максимума через 8 ч, после чего значительно уменьшается и остается слабым, несмотря на повторные инъекции.
Клопиксол-Акуфаз назначается для лечения психотических больных с ажитацией, беспокойством, враждебностью или агрессией.
Специфическое тормозящее действие Клопиксола Депо особенно благоприятно при лечении психотических пациентов с симптомами возбуждения, беспокойства, враждебности и агрессивности.
Клопиксол Депо оказывает транзиторный дозозависимый седативный эффект. Однако, если пациент переходит на поддерживающую терапию Клопиксолом Депо после приема Клопиксола в таблетках или инъекций Клопиксол-Акуфаз, риск седативного эффекта снижен. Толерантность к неспецифическому седативному эффекту развивается быстро.
Клопиксол Депо обеспечивает возможность беспрерывного лечения, что чрезвычайно важно для пациентов, не выполняющих назначений врача. Клопиксол Депо предотвращает развитие частых рецидивов, которые связывают с прерыванием пациентами применения пероральных лекарственных средств.
Фармакокинетика
Клопиксол таблетки. Сmax в сыворотке крови достигается через 4 ч. Зуклопентиксол применяют независимо от приема пищи. Биодоступность при приеме внутрь составляет около 44%. Связывание с протеинами плазмы крови — приблизительно 98–99%. Т½ зуклопентиксола составляет приблизительно 20 ч, системный клиренс — приблизительно 0,86 л/мин. Зуклопентиксол элиминируется в основном с калом и частично с мочой. Метаболиты не имеют нейролептической активности и выводятся главным образом с калом и частично с мочой (10%). Зуклопентиксол в незначительных количествах проникает через плацентарный барьер и в небольших количествах выделяется в грудное молоко. Кинетика линейная. Равновесная концентрация устанавливается через 3–5 дней.
Клопиксол-Акуфаз. После инъекции зуклопентиксол ацетат подвергается ферментативному расщеплению на активный компонент зуклопентиксол и уксусную кислоту. Т½ Клопиксола-Акуфаз после в/м инъекции составляет приблизительно 32 ч (отражает высвобождение из депо). Cmax зуклопентиксола в сыворотке крови достигается через 24–48 ч (в среднем 36 ч) после инъекции.
Клопиксол Депо. После введения зуклопентиксола деканоат подвергается ферментативному расщеплению на активный компонент зуклопентиксол и декановую кислоту. Cmax зуклопентиксола в сыворотке крови достигается в конце 1-й недели после инъекции. Т½ Клопиксола Депо после в/м инъекции — 3 нед (отражает высвобождение из депо), равновесная концентрация устанавливается при повторном применении на протяжении 3 мес.
Фармакокинетически доза Клопиксола Депо 200 мг 1 раз в 2 нед эквивалентна ежедневной пероральной дозе 25 мг Клопиксола на протяжении 2 нед.
Показания Клопиксол
Клопиксол таблетки
- Острая и хроническая шизофрения и другие психотические расстройства, особенно с такими симптомами, как галлюцинации, мании и нарушение мышления с возбуждением, беспокойством, враждебностью и агрессивностью.
- Маниакальная фаза маниакально-депрессивного психоза.
- Возбуждение или другие расстройства поведения у пациентов с умственной отсталостью.
- Симптомы возбуждения и агрессии у пациентов пожилого возраста с деменцией.
Клопиксол-Акуфаз
- Начальное лечение острых психозов, маниакальных состояний и хронических психозов в фазе обострения.
Клопиксол Депо
- Поддерживающая терапия шизофрении и других психозов, особенно с такими симптомами, как галлюцинации, мании и нарушение мышления с возбуждением, беспокойством, враждебностью и агрессивностью.
Применение Клопиксол
Клопиксол таблетки
Взрослые. Дозу препарата подбирают индивидуально в зависимости от состояния пациента. Как правило, в начале лечения следует применять препарат в невысоких дозах, которые потом быстро повышают до оптимального эффективного уровня в зависимости от клинического эффекта. Поддерживающую дозу обычно принимают 1 раз в сутки в вечернее время.
Острая шизофрения и другие острые психозы. Выраженные острые состояния возбуждения. Мания
Назначают, как правило, 10–50 мг/сут. При выраженных расстройствах и состояниях умеренной тяжести начальную дозу 20 мг/сут можно при необходимости повышать на 10–20 мг каждые 2–3 дня до 75 мг/сут и более. Максимальная доза на 1 прием — 40 мг, суточная — 150 мг.
Хроническая шизофрения и другие хронические психозы
Поддерживающая доза составляет 20–40 мг/сут.
Ажитация у пациентов с умственной отсталостью
Назначают обычно 6–20 мг/сут, при необходимости дозу можно повысить до 25–40 мг/сут.
Возбуждение и агрессивность у пациентов пожилого возраста с деменцией
Назначают 2–6 мг/сут (желательно принимать вечером), при необходимости дозу можно повысить до 10–20 мг/сут.
Дозирование при нарушении функции почек. Пациентам со сниженной функцией почек зуклопентиксол назначают в обычных дозах.
Дозирование при нарушении функции печени. Пациентам с нарушением функции печени необходимо назначать дозу вдвое ниже по сравнению с обычной, а также по возможности определять уровень препарата в сыворотке крови.
Клопиксол-Акуфаз
Взрослые
Дозы препарата определяют индивидуально в зависимости от состояния пациента. Клопиксол-Акуфаз назначают в виде в/м инъекции в верхний наружный квадрант ягодицы. Местная переносимость хорошая. Обычно взрослым рекомендуются дозы в пределах 50–150 мг (1–3 мл). Инъекцию объемом >2 мл следует разделить в два места введения. При необходимости повторные инъекции проводятся с интервалом 2–3 дня. Некоторым пациентам дополнительная инъекция может быть назначена через 24–48 ч после первой инъекции.
Зуклопентиксола ацетат не предназначен для продолжительного применения, длительность терапии не должна превышать 2 нед. Максимальная суммарная доза на курс терапии — не более 400 мг, а количество инъекций — не более 4.
Поддерживающую терапию следует продолжать приемом Клопиксола перорально или введением Клопиксола Депо, руководствуясь следующей схемой:
1. Переход на пероральный прием Клопиксола. Через 2–3 дня после заключительной инъекции Клопиксола-Акуфаз (100 мг) пациенту следует назначить Клопиксол перорально ежедневно в дозе 40 мг, по возможности в несколько приемов. При необходимости дозу повышают на 10–20 мг каждые 2–3 дня до 75 мг/сут или более.
2. При переходе на лечение Клопиксолом Депо. Одновременно с заключительной инъекцией Клопиксола-Акуфаз (100 мг) следует ввести 200–400 мг (1–2 мл) препарата Клопиксол Депо 200 мг/мл. Повторные инъекции Клопиксола Депо проводятся в/м каждую 2-ю неделю. Возможны применение максимальных доз или менее короткие интервалы между инъекциями.
Клопиксол Депо и Клопиксол-Акуфаз можно смешивать в одном шприце и назначать в одной инъекции (коинъекции). Последующие дозы Клопиксола Депо и интервалы между инъекциями следует устанавливать в зависимости от состояния пациента.
Пациенты пожилого возраста
Необходимо снижение обычных доз. Максимальная доза одной инъекции не должна превышать 100 мг.
Дозирование при нарушении функции почек
Пациентам с нарушением функции почек Клопиксол-Акуфаз можно назначать в обычных дозах.
Дозирование при нарушении функции печени
Пациентам с нарушением функции печени необходимо назначать половину обычной дозы, а также по возможности определять уровень препарата в сыворотке крови.
Клопиксол-Акуфаз можно смешивать с Клопиксолом Депо, который содержит такое же масло.
Клопиксол Депо
Взрослые
Дозу препарата и интервал между инъекциями определяют индивидуально в соответствии с состоянием пациента с целью достижения максимального сдерживания психотических симптомов с минимумом побочных эффектов. Клопиксол Депо вводится в/м в верхний наружный квадрант ягодицы. Инъекции не вызывают раздражения в месте введения, незначительно повреждая мышечную ткань. Клопиксол Депо можно смешивать с Клопиксолом-Акуфаз, который содержит такое же масло Viscoleo (коинъекция).
При поддерживающем лечении диапазон дозирования обычно составляет 200–400 мг (1–2 мл) каждые 2–4 нед. Некоторым пациентам могут быть необходимы более высокие дозы или менее короткие интервалы между инъекциями. Инъекции объемом >2 мл следует разделить на два места введения.
При переходе с терапии пероральным Клопиксолом или Клопиксолом-Акуфаз на поддерживающее лечение Клопиксолом Депо необходимо руководствоваться следующей схемой:
Переход с приема перорального Клопиксола на Клопиксол Депо в/м:
Пероральная суточная доза Клопиксола (мг) х 8 = Клопиксол Депо (мг) в/м 1 раз в 2 нед.
Пероральная суточная доза Клопиксола (мг)х16 = Клопиксол Депо (мг) в/м 1 раз в 4 нед.
Пациентам следует продолжать прием Клопиксола перорально на протяжении 1-й недели после 1-й инъекции, но в сниженной дозе.
Дозирование при нарушении функции почек. Пациентам с нарушением функции почек препарат назначают в обычных дозах.
Дозирование при нарушении функции печени. Пациентам с нарушением функции печени необходимо назначать вдвое ниже дозу по сравнению с обычной, а также по возможности проводить определение уровня препарата в сыворотке крови.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому компоненту препарата, циркуляторный коллапс, депрессия любой этиологии (например алкогольная, барбитуратная или опиоидная интоксикация), кома.
Побочные эффекты
в большинстве случаев дозозависимые. Их частота и тяжесть более выражены в начале терапии и уменьшаются при дальнейшем лечении.
Возможно развитие экстрапирамидных симптомов, особенно в первые несколько дней после инъекции и в начальной фазе терапии. В большинстве случаев они корректируются снижением дозы и/или противопаркинсоническими препаратами. Регулярное профилактическое применение последних не рекомендуется.
При появлении побочных эффектов рекомендуется снижение дозы или, если возможно, прекращение терапии зуклопентиксолом. В случаях стойкой акатизии рекомендуется применение бензодиазепина или пропранолола.
Частота побочных реакций, приведенных ниже в таблице, определяется как: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, но <1/10); нечасто (≥1/1000, но <1/100); редко (≥1/10 000, но <1/1000); очень редко (<1/10 000).
|Системы органов
|Частота
|Проявления
|Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы
|Часто
|Тахикардия, усиленное сердцебиение
|Нечасто
|Артериальная гипотензия, румянец
|Редко
|Удлинение интервала Q–T на ЭКГ
|Нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы
|Редко
|Тромбоцитопения, нейтропения, лейкопения, агранулоцитоз
|Нарушения со стороны нервной системы
|Очень часто
|Сонливость, акатизия, гиперкинезия, гипокинезия
|Часто
|Тремор, дистония, гипертония, головокружение, головная боль, парестезии, нарушение внимания, амнезия, нарушение походки
|Нечасто
|Поздняя дискинезия, гиперрефлексия, дискинезия, паркинсонизм, синкопе, атаксия, расстройства речи, гипотензия, судороги, мигрень
|Очень редко
|Злокачественный нейролептический синдром
|Нарушения со стороны органа зрения
|Часто
|Нарушение аккомодации
|Нечасто
|Нарушение движения глаз, мидриаз
|Нарушения со стороны органа слуха (в том числе лабиринтные)
|Часто
|Головокружение
|Нечасто
|Гиперчувствительность, звон в ушах
|Нарушения со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
|Часто
|Заложенность носа, одышка
|Нарушения со стороны ЖКТ
|Очень часто
|Сухость во рту
|Часто
|Гиперсаливация, запор, рвота, диспепсия, диарея
|Нечасто
|Абдоминальная боль, тошнота, метеоризм
|Нарушения со стороны
мочевыделительной системы
|Часто
|Расстройства мочеиспускания, задержка мочи, полиурия
|Нарушения со стороны кожи
и подкожной клетчатки
|Часто
|Гипергидроз, зуд
|Нечасто
|Сыпь, реакции фоточувствительности, нарушение пигментации, себорея, дерматит, пурпура
|Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата
|Часто
|Миалгия
|Нечасто
|Мышечная ригидность, тризм, кривошея
|Нарушения со стороны эндокринной системы
|Редко
|Гиперпролактинемия
|Расстройства метаболизма
|Часто
|Повышенный аппетит, увеличение массы тела
|Нечасто
|Сниженный аппетит, снижение массы тела
|Редко
|Гипергликемия, нарушение толерантности к глюкозе, гиперлипидемия
|Общие расстройства и нарушения в месте введения
|Часто
|Астения, усталость, недомогание, боль
|Нечасто
|Жажда, реакция в месте инъекции, гипотермия, пирексия
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Редко
|Гиперчувствительность, анафилактическая реакция
|Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей
|Нечасто
|Нарушение функциональных проб
|Очень редко
|Холестатический гепатит, желтуха
|Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Нечасто
|Отсутствие эякуляции, эректильная дисфункция, оргастические расстройства у женщин, сухость вульвовагинальной области
|Редко
|Гинекомастия, галакторея, аменорея, приапизм
|Психические расстройства
|Часто
|Бессонница, депрессия, тревога, нервозность, патологические сновидения, снижение либидо
|Нечасто
|Апатия, кошмары, усиление либидо, спутанность сознания
Существуют сообщения о редких случаях пролонгации интервала Q–T, желудочковых аритмий — фибрилляции желудочков, желудочковой тахикардии, аритмии Torsade de Pointes и внезапной смерти при применении лекарственных средств, принадлежащих к классу антипсихотических, в том числе зуклопентиксола.
Внезапное прекращение приема зуклопентиксола может вызвать симптомы отмены, наиболее частыми из которых являются тошнота, рвота, анорексия, диарея, ринорея, потливость, миалгия, парестезии, бессонница, беспокойство, тревога и возбуждение. Пациенты также могут ощущать головокружение, тремор, переменные ощущения тепла и холода. Симптомы обычно появляются в течение 1–4 дней после прекращения приема препарата и уменьшаются в течение 7–14 дней.
Особые указания
вероятность развития злокачественного нейролептического синдрома (гипертермия, мышечная ригидность, нарушение сознания, дисфункция вегетативной нервной системы) существует при применении любого нейролептика. Риск потенциально более высокий в случае применения нескольких средств. Летальные случаи возникают преимущественно у пациентов с имеющимся органическим синдромом, умственной заторможенностью, злоупотреблением опиатами и алкоголем.
Лечение: прекращение применения нейролептиков, симптоматические и общие поддерживающие мероприятия. Можно применять дантролен и бромокриптин.
Симптомы могут отмечать на протяжении недели или более после прекращения приема пероральных форм и несколько дольше после применения депонированных форм препарата.
Как и другие нейролептики, зуклопентиксол следует применять с осторожностью при лечении пациентов с органическим мозговым синдромом, судорогами и прогрессирующим заболеванием печени.
Как и другие антипсихотические препараты, зуклопентиксол может изменять потребность в инсулине и толерантность к глюкозе, что может требовать коррекции антидиабетической терапии у больных сахарным диабетом.
На протяжении поддерживающей терапии, особенно при применении препарата в высоких дозах, следует тщательно контролировать состояние пациентов и периодически оценивать возможность снижения поддерживающей дозы.
При применении некоторых атипичных антипсихотических препаратов в рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях среди пациентов с деменцией отмечали повышение риска цереброваскулярных нарушений приблизительно в 3 раза. Механизм этого повышения риска неизвестен. Повышенный риск не может быть исключен для других антипсихотических препаратов и других групп пациентов. Зуклопентиксол необходимо применять с осторожностью у пациентов с факторами риска развития инсульта.
Так же, как и другие средства, относящиеся к классу антипсихотических препаратов, зуклопентиксол может привести к удлинению интервала Q–T. Существующая пролонгация интервала Q–T может повысить риск злокачественных аритмий. Поэтому зуклопентиксол необходимо с осторожностью применять у пациентов с подозрением на гипокалиемию, гипомагниемию или с генетической предрасположенностью к таким состояниям, а также у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе, например удлиненным интервалом Q–T, значительной брадикардией (<50 уд./мин), недавно перенесенным инфарктом миокарда, декомпенсированной сердечной недостаточностью или сердечной аритмией. Необходимо избегать одновременного применения других антипсихотических препаратов.
Вспомогательные вещества. Таблетки Клопиксол содержат моногидрат лактозы. Пациентам с редким наследственным нарушением толерантности к галактозе, недостаточностью лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует назначать этот препарат.
Период беременности и кормления грудью. Клопиксол, Клопиксол-Акуфаз и Клопиксол Депо не назначают в период беременности, если только ожидаемая польза для пациентки не превышает теоретического риска для плода.
У новорожденных, матери которых применяли нейролептики в поздний период беременности, могут проявляться симптомы интоксикации — апатичность, тремор и гипервозбудимость, обусловливающие низкую оценку новорожденного по шкале Апгар.
Зуклопентиксол проникает в грудное молоко в низких концентрациях, его влияние на ребенка грудного возраста при применении препарата в терапевтических дозах маловероятно. Доза, которую получает ребенок грудного возраста с молоком, составляет приблизительно 1% от ежедневной материнской дозы, зависящей от массы тела (мг/кг). Грудное вскармливание можно продолжать в период лечения зуклопентиксолом, если это клинически важно, но рекомендуется врачебное наблюдение за состоянием ребенка грудного возраста, особенно в первые 4 нед после рождения.
Дети. Не рекомендуется применение у детей из-за отсутствия клинических данных.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Зуклопентиксол является седативным средством. Пациенты, которые получают психотропные лекарственные средства, могут ощущать снижение общего внимания и концентрации. Их необходимо предупредить о возможности влияния лечения на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
Комбинации, требующие осторожности при применении
Зуклопентиксол может усиливать седативное действие алкоголя, барбитуратов и ингибиторов ЦНС.
Клопиксол не следует назначать одновременно с гуанетидином и аналогичными средствами, поскольку нейролептики могут усиливать или снижать их гипотензивный эффект.
Сочетанное применение нейролептиков и солей лития повышает риск их нейротоксичности.
Трициклические антидепрессанты и нейролептики взаимно подавляют метаболизм друг друга.
Зуклопентиксол может снижать эффективность леводопы и адренергических средств, а комбинация с метоклопрамидом и пиперазином повышает риск развития экстрапирамидных симптомов.
Поскольку зуклопентиксол частично метаболизируется CYP 2D6, сочетанное применение препаратов, подавляющих этот фермент, может тормозить выведение зуклопентиксола.
В связи с удлинением интервала Q–T, обусловленным применением антипсихотических средств, комбинации антипсихотических средств с другими средствами, значительно удлиняющими интервал Q–T, противопоказаны. Такие средства включают следующие классы:
- класс Іа и ІІІ антиаритмических средств (например хинидин, амиодарон, соталол, дофетилид);
- некоторые антипсихотические средства (например тиоридазин);
- некоторые антибиотики группы макролидов (например эритромицин);
- некоторые антигистаминные средства (например терфенадин, астемизол);
- некоторые антибиотики группы фторхинолонов (например гатифлоксацин, моксифлоксацин).
Перечень, приведенный выше, неполный, следует избегать комбинации с другими препаратами, которые способны значительно удлинять интервал Q–T (например цизаприд, литий).
Средства, влияющие на электролитный баланс, например тиазидные диуретики (гипокалиемия) и средства, повышающие концентрацию зуклопентиксола, также необходимо применять с осторожностью, поскольку они могут повышать риск пролонгации интервала Q–T и злокачественных аритмий.
Передозировка
Симптомы: сонливость, кома, экстрапирамидные симптомы, судороги, шок, гипо- или гипертермия.
При передозировке препарата в случае его сочетанного применения со средствами, влияющими на сердечную деятельность, отмечались изменения на ЭКГ в виде пролонгации Q–T, аритмии Torsade de Pointes, желудочковые аритмии и остановка сердца.
Лечение симптоматическое и поддерживающее. Следует проводить мероприятия с целью поддержания деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Не следует применять эпинефрин (адреналин), поскольку это может привести к дальнейшему снижению АД. Судороги можно купировать назначением диазепама, а экстрапирамидные симптомы — биперидена.
Благодаря лекарственной форме случаи передозировки Клопиксола-Акуфаз и Клопиксола Депо маловероятны.
Условия хранения
таблетки по 2 мг — при температуре ниже 25 °С, таблетки по 10 мг и 25 мг — ниже 30 °С; ампулы — при температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте.