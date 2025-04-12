Клопиксол таблетки

Взрослые. Дозу препарата подбирают индивидуально в зависимости от состояния пациента. Как правило, в начале лечения следует применять препарат в невысоких дозах, которые потом быстро повышают до оптимального эффективного уровня в зависимости от клинического эффекта. Поддерживающую дозу обычно принимают 1 раз в сутки в вечернее время.

Острая шизофрения и другие острые психозы. Выраженные острые состояния возбуждения. Мания

Назначают, как правило, 10–50 мг/сут. При выраженных расстройствах и состояниях умеренной тяжести начальную дозу 20 мг/сут можно при необходимости повышать на 10–20 мг каждые 2–3 дня до 75 мг/сут и более. Максимальная доза на 1 прием — 40 мг, суточная — 150 мг.

Хроническая шизофрения и другие хронические психозы

Поддерживающая доза составляет 20–40 мг/сут.

Ажитация у пациентов с умственной отсталостью

Назначают обычно 6–20 мг/сут, при необходимости дозу можно повысить до 25–40 мг/сут.

Возбуждение и агрессивность у пациентов пожилого возраста с деменцией

Назначают 2–6 мг/сут (желательно принимать вечером), при необходимости дозу можно повысить до 10–20 мг/сут.

Дозирование при нарушении функции почек. Пациентам со сниженной функцией почек зуклопентиксол назначают в обычных дозах.

Дозирование при нарушении функции печени. Пациентам с нарушением функции печени необходимо назначать дозу вдвое ниже по сравнению с обычной, а также по возможности определять уровень препарата в сыворотке крови.

Клопиксол-Акуфаз

Взрослые

Дозы препарата определяют индивидуально в зависимости от состояния пациента. Клопиксол-Акуфаз назначают в виде в/м инъекции в верхний наружный квадрант ягодицы. Местная переносимость хорошая. Обычно взрослым рекомендуются дозы в пределах 50–150 мг (1–3 мл). Инъекцию объемом >2 мл следует разделить в два места введения. При необходимости повторные инъекции проводятся с интервалом 2–3 дня. Некоторым пациентам дополнительная инъекция может быть назначена через 24–48 ч после первой инъекции.

Зуклопентиксола ацетат не предназначен для продолжительного применения, длительность терапии не должна превышать 2 нед. Максимальная суммарная доза на курс терапии — не более 400 мг, а количество инъекций — не более 4.

Поддерживающую терапию следует продолжать приемом Клопиксола перорально или введением Клопиксола Депо, руководствуясь следующей схемой:

1. Переход на пероральный прием Клопиксола. Через 2–3 дня после заключительной инъекции Клопиксола-Акуфаз (100 мг) пациенту следует назначить Клопиксол перорально ежедневно в дозе 40 мг, по возможности в несколько приемов. При необходимости дозу повышают на 10–20 мг каждые 2–3 дня до 75 мг/сут или более.

2. При переходе на лечение Клопиксолом Депо. Одновременно с заключительной инъекцией Клопиксола-Акуфаз (100 мг) следует ввести 200–400 мг (1–2 мл) препарата Клопиксол Депо 200 мг/мл. Повторные инъекции Клопиксола Депо проводятся в/м каждую 2-ю неделю. Возможны применение максимальных доз или менее короткие интервалы между инъекциями.

Клопиксол Депо и Клопиксол-Акуфаз можно смешивать в одном шприце и назначать в одной инъекции (коинъекции). Последующие дозы Клопиксола Депо и интервалы между инъекциями следует устанавливать в зависимости от состояния пациента.

Пациенты пожилого возраста

Необходимо снижение обычных доз. Максимальная доза одной инъекции не должна превышать 100 мг.

Дозирование при нарушении функции почек

Пациентам с нарушением функции почек Клопиксол-Акуфаз можно назначать в обычных дозах.

Дозирование при нарушении функции печени

Пациентам с нарушением функции печени необходимо назначать половину обычной дозы, а также по возможности определять уровень препарата в сыворотке крови.

Клопиксол-Акуфаз можно смешивать с Клопиксолом Депо, который содержит такое же масло.

Клопиксол Депо

Взрослые

Дозу препарата и интервал между инъекциями определяют индивидуально в соответствии с состоянием пациента с целью достижения максимального сдерживания психотических симптомов с минимумом побочных эффектов. Клопиксол Депо вводится в/м в верхний наружный квадрант ягодицы. Инъекции не вызывают раздражения в месте введения, незначительно повреждая мышечную ткань. Клопиксол Депо можно смешивать с Клопиксолом-Акуфаз, который содержит такое же масло Viscoleo (коинъекция).

При поддерживающем лечении диапазон дозирования обычно составляет 200–400 мг (1–2 мл) каждые 2–4 нед. Некоторым пациентам могут быть необходимы более высокие дозы или менее короткие интервалы между инъекциями. Инъекции объемом >2 мл следует разделить на два места введения.

При переходе с терапии пероральным Клопиксолом или Клопиксолом-Акуфаз на поддерживающее лечение Клопиксолом Депо необходимо руководствоваться следующей схемой:

Переход с приема перорального Клопиксола на Клопиксол Депо в/м:

Пероральная суточная доза Клопиксола (мг) х 8 = Клопиксол Депо (мг) в/м 1 раз в 2 нед.

Пероральная суточная доза Клопиксола (мг)х16 = Клопиксол Депо (мг) в/м 1 раз в 4 нед.

Пациентам следует продолжать прием Клопиксола перорально на протяжении 1-й недели после 1-й инъекции, но в сниженной дозе.

Дозирование при нарушении функции почек. Пациентам с нарушением функции почек препарат назначают в обычных дозах.

Дозирование при нарушении функции печени. Пациентам с нарушением функции печени необходимо назначать вдвое ниже дозу по сравнению с обычной, а также по возможности проводить определение уровня препарата в сыворотке крови.