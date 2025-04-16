Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
389,66
Экономия при брони: -48,58 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
579,64
Экономия при брони: -33,48 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2238,72
Экономия при брони: -129,26 грн
2109,46 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
553,00
Экономия при брони: -66,00 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1367,75
Экономия при брони: -75,61 грн
1292,15 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
390,83
Экономия при брони: -49,13 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2249,92
Экономия при брони: -172,42 грн
2077,50 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
401,65
Экономия при брони: -20,51 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,18
Экономия при брони: -32,98 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2309,20
Экономия при брони: -117,89 грн
2191,31 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
598,53
Экономия при брони: -32,37 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2290,35
Экономия при брони: -96,95 грн
2193,40 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2014,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2196,31
Экономия при брони: -99,09 грн
2097,22 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2158,39
Экономия при брони: -101,69 грн
2056,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2112,50 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2297,79
Экономия при брони: -102,31 грн
2195,48 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
553,00
Экономия при брони: -66,00 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1752,45
Экономия при брони: -90,10 грн
1662,35 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
553,00
Экономия при брони: -66,00 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн