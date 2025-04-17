Винница (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2220,06
Экономия при брони: -114,87 грн
2105,19 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2147,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
600,27
Экономия при брони: -39,09 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1353,79
Экономия при брони: -91,42 грн
1262,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1901,43 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1542,24
Экономия при брони: -63,35 грн
1478,89 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1063,05
Экономия при брони: -6,70 грн
1056,35 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
382,67
Экономия при брони: -50,06 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1985,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2134,30
Экономия при брони: -21,60 грн
2112,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2224,96
Экономия при брони: -97,36 грн
2127,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1596,65
Экономия при брони: -82,11 грн
1514,54 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
634,77
Экономия при брони: -0,96 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
391,59
Экономия при брони: -56,11 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2358,07
Экономия при брони: -163,22 грн
2194,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1688,79
Экономия при брони: -71,92 грн
1616,87 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2113,10
Экономия при брони: -0,40 грн
2112,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S