Киев (адрес не указан)
Доступно в 392 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2130,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2134,00 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2818,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1932,90 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2653,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
370,80
Экономия при брони: -20,00 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2083,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2872,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2055,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
371,50 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2140,60 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2872,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2035,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2563,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
371,50 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2140,60 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2872,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
371,50 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2139,00
Экономия при брони: -55,20 грн
2083,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2872,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2143,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
371,50 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2140,60 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2872,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
371,50 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2140,60 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2872,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
371,50 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2140,60 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2872,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1466,36
Экономия при брони: -7,00 грн
1459,36 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2139,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
371,50 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2140,60 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2872,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
371,50 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2300,95
Экономия при брони: -107,06 грн
2193,89 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2872,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
371,50 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2140,60 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2872,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
371,50 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2182,80
Экономия при брони: -99,00 грн
2083,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2872,30 грн