рекомендуемая доза для парентерального введения в острой фазе заболевания — 50–150 мг. При необходимости вводят повторно с интервалом 2–3 дня. Некоторым пациентам можно назначать дополнительную инъекцию через 24–48 ч после первого введения. Поддерживающую терапию продолжают зуклопентиксолом для перорального приема или введением депо-формы р-ра, руководствуясь следующей схемой:

1. При переходе на пероральный прием через 2–3 дня после заключительной инъекции зуклопентиксола пациенту назначают зуклопентиксол перорально ежедневно в дозе 40 мг, по возможности в несколько приемов. При необходимости дозу повышают на 10–20 мг каждые 2–3 дня до 75 мг/сут или более.

2. При переходе на лечение депо-формой р-ра одновременно с заключительной инъекцией обычной лекарственной формы зуклопентиксола вводят 200–400 мг р-ра зуклопентиксола в форме депо. Следующие дозы депо-формы и интервалы между инъекциями определяют с учетом состояния пациента.

При назначении зуклопентиксола внутрь дозу устанавливают индивидуально в зависимости от состояния пациента. Как правило, в начале лечения используют в низких дозах, быстро повышая их до достижения оптимального клинического эффекта.

При острой шизофрении и других острых психозах, выраженных острых состояниях возбуждения, как правило, назначают в дозе 10–50 мг/сут. При тяжелых расстройствах и нарушениях умеренной степени тяжести начальную дозу 20 мг/сут можно при необходимости повышать на 10–20 мг каждые 2–3 дня до 75 мг/сут и выше.

При хронической шизофрении и других хронических психозах поддерживающая доза составляет 20–40 мг/сут.

При ажитации у пациентов с олигофренией обычно зуклопентиксол назначают в дозе 6–20 мг/ сут. При необходимости дозу можно повысить до 25–40 мг/сут.

При ажитации и спутанности сознания у пациентов с сенильным слабоумием — 2–6 мг/сут (желательно вечером), при необходимости дозу можно повысить до 10–20 мг/сут.

При поддерживающем лечении диапазон доз депо-формы р-ра (200 мг/мл) обычно составляет 200–400 мг (1–2 мл) каждые 2–4 нед; некоторым пациентам может понадобиться введение в более высоких дозах или с более короткими интервалами между инъекциями. Если объем необходимого для введения р-ра превышает 2–3 мл, желательно использовать р-р более высокой концентрации (500 мг/мл), который обычно вводят по 250–750 мг (0,5–1,5 мл) каждые 2–4 нед.