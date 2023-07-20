ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ (ZUCLOPENTHIXOL) Действующее вещество
нейролептик с седативным действием, производное тиоксантена. Обладает выраженным антипсихотическим и специфическим дозозависимым седативным эффектом. Быстрое развитие седативного эффекта в начале терапии (до появлення антипсихотического действия) является преимуществом при лечении острых и подострых психозов. Седативное действие зуклопентиксола особенно благоприятно при лечении пациентов с возбуждением, беспокойством, враждебностью и агрессивностью. Антипсихотический эффект зуклопентиксола обусловлен способностью блокировать дофаминовые рецепторы, что может вызвать цепную реакцию с вовлечением других медиаторных систем.
Парентеральное введение используют для начального лечения острых и хронических психозов в фазе обострения, а также маниакальных состояний; применение зуклопентиксола обеспечивает выраженную и быструю редукцию психотической симптоматики. Неспецифический седативный эффект развивается в течение 2 ч, достигает максимума выраженности приблизительно через 8 ч, после чего значительно снижается и при повторных инъекциях сохраняет слабую выраженность. После инъекции зуклопентиксол подвергается ферментативному расщеплению на активный компонент зуклопентиксол и уксусную кислоту. Cmax зуклопентиксола в плазме крови достигается через 24–48 ч (в среднем через 36 ч), затем концентрация медленно снижается, достигая 1/3 максимальной через 3 дня после инъекции. Продолжительность действия — 2–3 дня. Обычно достаточно 1 или 2 инъекций, после чего пациента можно перевести на лечение лекарственной формой для перорального приема или депо-формой р-ра.
Биодоступность зуклопентиксола при приеме внутрь составляет около 44%. Cmax в плазме крови достигается через 4 ч. Зуклопентиксол в незначительных количествах проникает через гематоплацентарный барьер и в грудное молоко. Метаболиты зуклопентиксола не проявляют нейролептическую активность и выводятся главным образом с калом, частично — с мочой. T½ — около 20 ч.
При использовании депо-формы оказывает более продолжительное терапевтическое действие, что дает возможность проводить непрерывную профилактику рецидивов, обусловленных прекращением приема пациентами пероральных лекарственных форм. Инъекции наиболее целесообразно проводить с интервалом 2–4 нед. После введения депо-формы р-ра ферментативно расщепляется на зуклопентиксол и декановую кислоту. Cmax зуклопентиксола в плазме крови достигается к концу первой недели после инъекции.
парентеральное введение показано для начального лечения острых психозов, маниакальных состояний и хронических психозов в фазе обострения.
Депо-форма р-ра: острая и хроническая шизофрения и другие психотические расстройства, особенно с галлюцинациями, параноидным бредом и другими нарушениями мышления, а также состояния возбуждения, беспокойства, враждебности и агрессивности.
Пероральное применение: острая и хроническая шизофрения и другие психотические расстройства, особенно с галлюцинациями, параноидным бредом и другими нарушениями мышления, а также состояния возбуждения, беспокойства, враждебности и агрессивности. Маниакальная фаза маниакально-депрессивного психоза. Олигофрения с явлениями психомоторного возбуждения, ажитацией, враждебностью и другими нарушениями поведения. Сенильное слабоумие с параноидными идеями, спутанностью сознания, дезориентацией, нарушениями поведения.
рекомендуемая доза для парентерального введения в острой фазе заболевания — 50–150 мг. При необходимости вводят повторно с интервалом 2–3 дня. Некоторым пациентам можно назначать дополнительную инъекцию через 24–48 ч после первого введения. Поддерживающую терапию продолжают зуклопентиксолом для перорального приема или введением депо-формы р-ра, руководствуясь следующей схемой:
1. При переходе на пероральный прием через 2–3 дня после заключительной инъекции зуклопентиксола пациенту назначают зуклопентиксол перорально ежедневно в дозе 40 мг, по возможности в несколько приемов. При необходимости дозу повышают на 10–20 мг каждые 2–3 дня до 75 мг/сут или более.
2. При переходе на лечение депо-формой р-ра одновременно с заключительной инъекцией обычной лекарственной формы зуклопентиксола вводят 200–400 мг р-ра зуклопентиксола в форме депо. Следующие дозы депо-формы и интервалы между инъекциями определяют с учетом состояния пациента.
При назначении зуклопентиксола внутрь дозу устанавливают индивидуально в зависимости от состояния пациента. Как правило, в начале лечения используют в низких дозах, быстро повышая их до достижения оптимального клинического эффекта.
При острой шизофрении и других острых психозах, выраженных острых состояниях возбуждения, как правило, назначают в дозе 10–50 мг/сут. При тяжелых расстройствах и нарушениях умеренной степени тяжести начальную дозу 20 мг/сут можно при необходимости повышать на 10–20 мг каждые 2–3 дня до 75 мг/сут и выше.
При хронической шизофрении и других хронических психозах поддерживающая доза составляет 20–40 мг/сут.
При ажитации у пациентов с олигофренией обычно зуклопентиксол назначают в дозе 6–20 мг/ сут. При необходимости дозу можно повысить до 25–40 мг/сут.
При ажитации и спутанности сознания у пациентов с сенильным слабоумием — 2–6 мг/сут (желательно вечером), при необходимости дозу можно повысить до 10–20 мг/сут.
При поддерживающем лечении диапазон доз депо-формы р-ра (200 мг/мл) обычно составляет 200–400 мг (1–2 мл) каждые 2–4 нед; некоторым пациентам может понадобиться введение в более высоких дозах или с более короткими интервалами между инъекциями. Если объем необходимого для введения р-ра превышает 2–3 мл, желательно использовать р-р более высокой концентрации (500 мг/мл), который обычно вводят по 250–750 мг (0,5–1,5 мл) каждые 2–4 нед.
острое отравление алкоголем, барбитуратами и опиатами, коматозное состояние, период беременности и кормления грудью.
со стороны нервной системы: возможно развитие экстрапирамидных симптомов, особенно на начальном этапе лечения. В большинстве случаев они исчезают при снижении дозы и/или назначении противопаркинсонических препаратов (регулярное профилактическое применение последних не рекомендуется). Иногда при длительной терапии может развиваться поздняя дискинезия, не купируемая применением противопаркинсонических препаратов; рекомендуется снижение дозы или, если возможно, прекращение терапии. Иногда наблюдается сонливость в начале лечения.
Со стороны вегетативной нервной системы и сердечно-сосудистой системы: ксеростомия, нарушение аккомодации, задержка мочи, запор, тахикардия, ортостатическая гипотензия и головокружение.
Прочие: иногда отмечаются незначительные преходящие изменения печеночных проб.
злокачественный нейролептический синдром при применении нейролептиков развивается редко, однако в случае развития часто заканчивается летальным исходом. Проявляется гипертермией, ригидностью мышц, нарушением сознания в сочетании с дисфункцией вегетативной нервной системы (лабильность АД, тахикардия, гипергидроз). Требует немедленной отмены нейролептика, проведения симптоматического и поддерживающего лечения.
Зуклопентиксол может влиять на способность к управлению транспортными средствами или работе с потенциально опасными механизмами, поэтому в начальный период лечения необходимо соблюдать осторожность до выявления индивидуальной реакции.
зуклопентиксол может усиливать седативное действие алкоголя, барбитуратов и других средств, угнетающих ЦНС. Зуклопентиксол не следует назначать одновременно с гуанетидином и аналогичными средствами, поскольку нейролептики могут блокировать их гипотензивный эффект. Зуклопентиксол может снижать эффективность леводопы и адренергических средств, а в комбинации с метоклопрамидом и пиперазином повышает риск развития экстрапирамидных симптомов.
проявляется сонливостью, гипо- или гипертермией, экстрапирамидными симптомами, судорогами, артериальной гипотензией, шоком, комой.
Промывают желудок, назначают сорбенты, проводят симптоматическое и поддерживающее лечение. Применение эпинефрина противопоказано, поскольку это может вызвать последующее снижение АД. Судороги купируют диазепамом, экстрапирамидные симптомы устраняют бипериденом.