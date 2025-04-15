Львов (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
383,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2206,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
383,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2206,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
383,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1878,75 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
383,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
383,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2206,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2206,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
383,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2206,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
383,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2206,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2095,60
Экономия при брони: -8,10 грн
2087,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
383,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1878,75 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
383,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1069,10
Экономия при брони: -25,35 грн
1043,75 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2015,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2093,80
Экономия при брони: -6,30 грн
2087,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
383,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1670,00 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
383,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2206,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
396,04
Экономия при брони: -47,23 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2206,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
371,30
Экономия при брони: -32,50 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2167,00
Экономия при брони: -79,50 грн
2087,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
383,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
594,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2206,80 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2961,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2130,90
Экономия при брони: -43,40 грн
2087,50 грн