Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2634 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1559,53
Экономия при брони: -72,45 грн
1487,08 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2114,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1757,52
Экономия при брони: -58,00 грн
1699,52 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1708,24
Экономия при брони: -8,72 грн
1699,52 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2062,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2124,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1979,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1801,42
Экономия при брони: -56,87 грн
1744,55 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
862,14
Экономия при брони: -26,57 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,00 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн