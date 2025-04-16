Николаев (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
376,23
Экономия при брони: -22,09 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2185,05
Экономия при брони: -71,03 грн
2114,02 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2320,55
Экономия при брони: -135,03 грн
2185,52 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2072,80 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2007,78 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2353,77
Экономия при брони: -134,92 грн
2218,85 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
386,40
Экономия при брони: -39,27 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1161,83
Экономия при брони: -73,36 грн
1088,46 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1986,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
1453,34 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2195,70 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2021,90 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2777,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
381,10 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
598,53
Экономия при брони: -34,36 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2237,87
Экономия при брони: -130,22 грн
2107,65 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
384,17
Экономия при брони: -46,61 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2188,34
Экономия при брони: -80,72 грн
2107,62 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2946,30 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
378,10
Экономия при брони: -18,00 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2197,40
Экономия при брони: -121,20 грн
2076,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2032,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 2 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
402,80
Экономия при брони: -21,61 грн
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контейнер №100
Lundbeck Export A/S
591,70 грн
Клопиксол Депо раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2218,01
Экономия при брони: -132,96 грн
2085,05 грн
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Lundbeck Export A/S
2375,46
Экономия при брони: -138,70 грн
2236,76 грн