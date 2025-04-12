Фармакодинамика. Метопролол — кардиоселективный блокатор β 1 -адренорецепторов. Не оказывает мембраностабилизирующего действия и не имеет внутренней симпатомиметической активности.

Он подавляет эффекты усиленной симпатической активности в сердце, в значительной степени снижает ЧСС, сократительную активность сердца, сердечный выброс и АД.

При АГ метопролол снижает АД у пациентов как в положении стоя, так и в положении лежа. Продолжительный антигипертензивный эффект препарата связанный с постепенным уменьшением ОПСС.

У пациентов с АГ продолжительное применение препарата приводит к статистически значимому уменьшению массы левого желудочка и улучшению диастолической функции левого желудочка.

У мужчин с легкой и умеренной АГ метопролол снижает смертность, вызванную сердечно-сосудистыми заболеваниями (прежде всего частоту случаев внезапной смерти, инфарктов миокарда с летальным исходом и инсультов).

Благодаря снижению системного АД, снижению ЧСС и сократительной активности сердца метопролол уменьшает потребность миокарда в кислороде. Снижая ЧСС, и таким образом удлиняя продолжительность диастолы, метопролол улучшает перфузию и оксигенацию участков миокарда с нарушенным кровоснабжением.

Кроме того, препарат уменьшает количество, продолжительность и тяжесть приступов стенокардии, а также бессимптомной ишемии и повышает переносимость физических нагрузок.

При инфаркте миокарда метопролол снижает смертность путем снижения риска внезапной смерти. Этот эффект прежде всего связан с предотвращением случаев фибрилляции желудочков. Снижение смертности отмечается независимо от того, применяли ли метопролол на ранней или на поздней стадии заболевания, а также в случаях повышенного риска и у пациентов с сахарным диабетом.

При использовании метопролола после инфаркта миокарда снижается риск возникновения повторного инфаркта.

При застойной сердечной недостаточности, возникшей по причине дилатационной кардиомиопатии, метопролол, назначенный сначала в низкой дозе (2 раза по 5 мг/сут), которую потом постепенно повышали, улучшал работу сердца, качество жизни и физическую активность пациентов; уменьшал количество повторной госпитализации вследствие сердечной недостаточности и потребность в трансплантации сердца.

При суправентрикулярной тахикардии, фибрилляции предсердий и вентрикулярной экстрасистолии метопролол снижает вентрикулярную частоту и количество экстравентрикулярных сокращений.

В терапевтических дозах периферический сосудо- и бронхосуживающий эффект метопролола менее выражен, чем у неселективных блокаторов β-адренорецепторов.

Сравнительно с неселективными блокаторами β-адренорецепторов, метопролол в значительно меньшей степени влияет на синтез инсулина и метаболизм углеводов. Он лишь в незначительной степени меняет сердечно-сосудистую реакцию на гипогликемию или увеличивает продолжительность гипогликемии.

В непродолжительных клинических исследованиях метопролол индуцировал незначительное повышение уровня триглицеридов и незначительное снижение уровня свободных жирных кислот в плазме крови. В некоторых случаях наблюдалось также незначительное снижение уровня ХС ЛПВП, однако оно было меньшим, чем при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов. Однако в продолжительном клиническом исследовании продемонстрировано существенное снижение уровня общего ХС в плазме крови через несколько лет лечения метопрололом.

Фармакокинетика

Метопролол быстро и почти полностью всасывается в ЖКТ. Фармакокинетические параметры метопролола линейные в диапазоне терапевтических доз.

C max в плазме крови достигается через 1,5–2 ч после приема. После всасывания метопролол метаболизируется при первом прохождении через печень. Биодоступность метопролола составляет почти 50% после одноразового приема и почти 70% — после повторного применения.

Одновременный прием пищи может повышать биодоступность метопролола на 30–40%.

Связывание с белками плазмы крови низкая — около 5–10%.

Метопролол широко распределяется в тканях и обладает высоким объемом распределения (5,6 л/кг массы тела).

Метопролол метаболизируется в печени с помощью ферментов цитохрома P450. Метаболиты не обладают фармакологической активностью.

T ½ — 3,5 ч в среднем (он варьирует в пределах 1–9 ч).

Общий клиренс — приблизительно 1 л/мин.

Более 95% принятой дозы выводится с мочой, 5% — выводится в неизмененном виде. В некоторых случаях последняя величина может увеличиваться до 30%.

У пациентов пожилого возраста фармакокинетические параметры метопролола существенным образом не меняются.

Почечная недостаточность не влияет на системную биодоступность и элиминацию метопролола. Однако в таких случаях экскреция метаболитов уменьшается. Значительное накопление метаболитов наблюдалось у пациентов с почечной недостаточностью (уровень гломерулярной фильтрации — 5 мл/мин). Однако накопление метаболитов не повышает степень β-блокады.

Печеночная недостаточность незначительно влияет на фармакокинетические параметры метопролола. Однако при тяжелом циррозе печени и после операции на портокавальном анастомозе биодоступность метопролола может повышаться, а общий клиренс снижаться. У пациентов после операции на портокавальном анастомозе общий клиренс уменьшался приблизительно до 0,3 л/мин, а AUC увеличивалась приблизительно в 6 раз сравнительно со здоровыми лицами.