Эгилок® (Egilok®)
Эгилок инструкция по применению
Состав
Метопролола тартрат - 25 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Метопролол — кардиоселективный блокатор β1-адренорецепторов. Не оказывает мембраностабилизирующего действия и не имеет внутренней симпатомиметической активности.
Он подавляет эффекты усиленной симпатической активности в сердце, в значительной степени снижает ЧСС, сократительную активность сердца, сердечный выброс и АД.
При АГ метопролол снижает АД у пациентов как в положении стоя, так и в положении лежа. Продолжительный антигипертензивный эффект препарата связанный с постепенным уменьшением ОПСС.
У пациентов с АГ продолжительное применение препарата приводит к статистически значимому уменьшению массы левого желудочка и улучшению диастолической функции левого желудочка.
У мужчин с легкой и умеренной АГ метопролол снижает смертность, вызванную сердечно-сосудистыми заболеваниями (прежде всего частоту случаев внезапной смерти, инфарктов миокарда с летальным исходом и инсультов).
Благодаря снижению системного АД, снижению ЧСС и сократительной активности сердца метопролол уменьшает потребность миокарда в кислороде. Снижая ЧСС, и таким образом удлиняя продолжительность диастолы, метопролол улучшает перфузию и оксигенацию участков миокарда с нарушенным кровоснабжением.
Кроме того, препарат уменьшает количество, продолжительность и тяжесть приступов стенокардии, а также бессимптомной ишемии и повышает переносимость физических нагрузок.
При инфаркте миокарда метопролол снижает смертность путем снижения риска внезапной смерти. Этот эффект прежде всего связан с предотвращением случаев фибрилляции желудочков. Снижение смертности отмечается независимо от того, применяли ли метопролол на ранней или на поздней стадии заболевания, а также в случаях повышенного риска и у пациентов с сахарным диабетом.
При использовании метопролола после инфаркта миокарда снижается риск возникновения повторного инфаркта.
При застойной сердечной недостаточности, возникшей по причине дилатационной кардиомиопатии, метопролол, назначенный сначала в низкой дозе (2 раза по 5 мг/сут), которую потом постепенно повышали, улучшал работу сердца, качество жизни и физическую активность пациентов; уменьшал количество повторной госпитализации вследствие сердечной недостаточности и потребность в трансплантации сердца.
При суправентрикулярной тахикардии, фибрилляции предсердий и вентрикулярной экстрасистолии метопролол снижает вентрикулярную частоту и количество экстравентрикулярных сокращений.
В терапевтических дозах периферический сосудо- и бронхосуживающий эффект метопролола менее выражен, чем у неселективных блокаторов β-адренорецепторов.
Сравнительно с неселективными блокаторами β-адренорецепторов, метопролол в значительно меньшей степени влияет на синтез инсулина и метаболизм углеводов. Он лишь в незначительной степени меняет сердечно-сосудистую реакцию на гипогликемию или увеличивает продолжительность гипогликемии.
В непродолжительных клинических исследованиях метопролол индуцировал незначительное повышение уровня триглицеридов и незначительное снижение уровня свободных жирных кислот в плазме крови. В некоторых случаях наблюдалось также незначительное снижение уровня ХС ЛПВП, однако оно было меньшим, чем при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов. Однако в продолжительном клиническом исследовании продемонстрировано существенное снижение уровня общего ХС в плазме крови через несколько лет лечения метопрололом.
Фармакокинетика
Метопролол быстро и почти полностью всасывается в ЖКТ. Фармакокинетические параметры метопролола линейные в диапазоне терапевтических доз.
Cmax в плазме крови достигается через 1,5–2 ч после приема. После всасывания метопролол метаболизируется при первом прохождении через печень. Биодоступность метопролола составляет почти 50% после одноразового приема и почти 70% — после повторного применения.
Одновременный прием пищи может повышать биодоступность метопролола на 30–40%.
Связывание с белками плазмы крови низкая — около 5–10%.
Метопролол широко распределяется в тканях и обладает высоким объемом распределения (5,6 л/кг массы тела).
Метопролол метаболизируется в печени с помощью ферментов цитохрома P450. Метаболиты не обладают фармакологической активностью.
T½ — 3,5 ч в среднем (он варьирует в пределах 1–9 ч).
Общий клиренс — приблизительно 1 л/мин.
Более 95% принятой дозы выводится с мочой, 5% — выводится в неизмененном виде. В некоторых случаях последняя величина может увеличиваться до 30%.
У пациентов пожилого возраста фармакокинетические параметры метопролола существенным образом не меняются.
Почечная недостаточность не влияет на системную биодоступность и элиминацию метопролола. Однако в таких случаях экскреция метаболитов уменьшается. Значительное накопление метаболитов наблюдалось у пациентов с почечной недостаточностью (уровень гломерулярной фильтрации — 5 мл/мин). Однако накопление метаболитов не повышает степень β-блокады.
Печеночная недостаточность незначительно влияет на фармакокинетические параметры метопролола. Однако при тяжелом циррозе печени и после операции на портокавальном анастомозе биодоступность метопролола может повышаться, а общий клиренс снижаться. У пациентов после операции на портокавальном анастомозе общий клиренс уменьшался приблизительно до 0,3 л/мин, а AUC увеличивалась приблизительно в 6 раз сравнительно со здоровыми лицами.
Показания Эгилок
АГ, как монотерапия или в комбинации с другими антигипертензивными средствами; для снижения смертности вследствие сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний коронарной артерии у пациентов с АГ.
Стенокардия. Препарат можно применять как монотерапию или в комбинации с другими антиангинальными средствами.
С целью снижения смертности и частоты повторного инфаркта миокарда (как вторичная профилактика).
Нарушение ритма сердца (синусовая тахикардия, наджелудочковая тахикардия, желудочковая экстрасистолия).
Функциональные нарушения сердечной деятельности, сопровождающиеся тахикардией.
Профилактика мигрени.
Применение Эгилок
Эгилок. Таблетки принимают независимо от приема пищи. При необходимости таблетки можно разделять.
Дозу следует устанавливать индивидуально, постепенно повышая ее во избежание чрезмерной брадикардии.
АГ: при легкой и умеренной АГ начальная доза составляет 25 мг или 50 мг 2 раза в сутки (утром и вечером). При необходимости суточную дозу можно постепенно повышать до 100 мг 2 раза в сутки или применять другие антигипертензивные средства в комбинации с Эгилоком.
Стенокардия: начальная доза препарата 25 мг или 50 мг 2–3 раза в сутки, которую при необходимости можно постепенно повышать до 200 мг/сут или комбинировать препарат с другими антиангинальными средствами.
Поддерживающаяся терапия после инфаркта миокарда: обычная доза — 50–100 мг 2 раза в сутки (утром и вечером).
Аритмия: начальная доза — 25–50 мг 2 или 3 раза в сутки. При необходимости суточную дозу можно постепенно повышать до 200 мг или применить другие антиаритмические средства в комбинации с Эгилоком.
Функциональные нарушения сердечной деятельности, сопровождающиеся тахикардией: обычная суточная доза составляет 50 мг 2 раза в сутки (утром и вечером), которая при необходимости может быть повышена до 100 мг 2 раза в сутки.
Профилактика мигрени: обычная суточная доза составляет 50 мг 2 раза в сутки (утром и вечером), которая при необходимости может быть повышена до 100 мг 2 раза сутки.
Особые группы пациентов
Пациенты с почечной недостаточностью не нуждаются в коррекции дозы.
Нет необходимости менять дозу пациентам с циррозом печени, поскольку связывание метопролола с белками плазмы низкое (5–10%). При тяжелой печеночной недостаточности (например после шунтирования) может стать необходимым снижение дозы метопролола.
Пациенты пожилого возраста в снижении дозы не нуждаются.
Эгилок Ретард. При всех показаниях препарат нужно принимать 1 раз в сутки.
Суточную дозу рекомендуется принимать утром с небольшим количеством воды, не разжевывая таблетку. Таблетки можно принимать независимо от приема пищи или во время еды.
При необходимости таблетку, покрытую оболочкой, можно разломать пополам.
Во избежание брадикардии дозу необходимо подбирать индивидуально.
АГ: средняя суточная доза составляет 50 мг в 1 прием. При необходимости дозу можно повысить до 100–200 мг в 1 прием. Для усиления гипотензивного эффекта Эгилок Ретард можно применять с другими гипотензивными средствами.
Стенокардия: доза препарата составляет 50 мг/сут в 1 прием. При необходимости дозу можно повысить до 100–200 мг в 1 прием. Для усиления клинического эффекта Эгилок Ретард можно применять с другими антиангинальными препаратами.
После инфаркта миокарда поддерживающая доза составляет 200 мг 1 раз в сутки.
Стабильная хроническая сердечная недостаточность: рекомендованная начальная доза препарата на протяжении первых 2 нед составляет 25 мг/сут. После 2 нед доза может быть повышена до 50 мг 1 раз в сутки и дальше каждые 2 нед может удваиваться до 100 мг, потом — до 200 мг. Рекомендуется постепенное повышение дозы при приеме препаратов метопролола немедленного механизма действия до достижения суточной дозы 25 мг. При тяжелых случаях сердечной недостаточности рекомендуется применять низкие дозы или таблетки метопролола непролонгированного действия.
При аритмии начальная доза препарата составляет 50–200 мг 1 раз в сутки.
При функциональных нарушениях сердца обычная доза препарата составляет 50–200 мг 1 раз в сутки.
Для профилактики приступов мигрени — 100–200 мг/сут в 1 прием.
Противопоказания
гиперчувствительность к метопрололу или любому другому компоненту препарата или к другим блокаторам β-адренорецепторов, AV-блокада ІІ и ІІІ степени, выраженная синусовая брадикардия, синдром слабости синусного узла, кардиогенный шок, выраженные нарушения периферического кровообращения, декомпенсированная сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда, если ЧСС <45/мин, интервал P–Q — >240 мс, систолическое АД — <100 мм рт. ст., пациенты, нуждающиеся в продолжительном и беспрерывном лечение инотропными β-агонистами.
Побочные эффекты
со стороны ЦНС: очень часто — повышенная утомляемость; часто — головокружение, головная боль; нечасто — парестезии, мышечные спазмы, депрессия, нарушение внимания, сонливость, бессонница, кошмарные сновидения; редко — нервозность, напряженное состояние, сексуальные нарушения; очень редко — амнезия, нарушение памяти, спутанность сознания, галлюцинации.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — брадикардия, постуральная гипотензия (очень редко с потерей сознания), холодные конечности, тахикардия; нечасто — обострение симптомов сердечной недостаточности, AV-блокада I степени, отек, боль в области сердца; редко — аритмии, нарушение проводимости; очень редко — гангрена, вызванная ранее существующим нарушением периферического кровообращения.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота, абдоминальная боль, диарея, запор; нечасто — рвота; редко — сухость во рту, изменение показателей функции печени; очень редко — гепатит.
Со стороны кожных покровов: нечасто — сыпь (крапивница, псориазоподобные и дистрофические поражения кожи), усиленное потоотделение; редко — алопеция; очень редко — фотосенсибилизация, прогрессирование псориаза.
Со стороны дыхательной системы: часто — одышка при физической нагрузке; нечасто — бронхоспазм (даже при отсутствии обструктивного заболевания легких); редко — ринит.
Сенсорная система: редко — нарушение зрения, ксерофтальмия и/или раздражение глаз, конъюнктивит; очень редко — звон в ушах, нарушение вкуса.
Метаболические нарушения: нечасто — увеличение массы тела.
Со стороны системы крови: очень редко — тромбоцитопения.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: очень редко — артралгия.
Особые указания
анафилактический шок может тяжело протекать у больных, принимающих метопролол.
Метопролол может усилить существующую брадикардию.
Метопролол может усиливать симптомы нарушения периферического кровообращения.
Необходимо избегать резкого прекращения приема препарата. Эгилок отменяют постепенно путем ступенчатого снижения доз на протяжении 7–10 дней.
Резкая отмена препарата может усилить симптомы стенокардии и привести к развитию инфаркта миокарда. Пациенты с заболеванием коронарных артерий нуждаются в особом внимании в период отмены препарата.
Сердечная недостаточность должна быть компенсирована до начала приема метопролола, и состояние компенсации следует поддерживать на протяжении всего периода лечения.
Несмотря на то что кардиоселективные блокаторы β-адренорецепторов меньше влияют на дыхательную функцию, чем неселективные блокаторы β-адренорецепторов, по возможности рекомендуется не назначать их пациентам с ХОБЛ. При необходимости назначения метопролола больным с БА может понадобиться одновременное введение β2-агонистов (таблетки или спрей) или изменение дозы ранее применяемых β2-агонистов.
При назначении препарата больным сахарным диабетом необходимо постоянно контролировать углеводный обмен и при необходимости корригировать дозу инсулина и пероральных противодиабетических препаратов.
У больных с феохромоцитомой метопролол необходимо объединять с блокаторами α-адренорецепторов.
Биодоступность метопролола может повышаться при циррозе печени.
У пациентов, получающих блокаторы β-адренорецепторов, адреналин может повысить АД и вызвать (рефлекторную) брадикардию; эта реакция менее возможна при применении селективных блокаторов β-адренорецепторов.
Перед любой хирургической операцией анестезиолог должен быть предупрежден, что пациент принимает метопролол.
Поскольку перед хирургической операцией Эгилок необходимо отменить, отмену необходимо осуществить не позднее чем за 48 ч до операции, за исключением особых случаев, например тиреотоксикоза или феохромоцитомы.
В некоторых случаях введения блокаторов β-адренорецепторов перед операцией может быть полезным, поскольку они могут снижать аритмогенные эффекты и коронарное кровообращение при хирургическом стрессе, который вызывает преимущество симпатического тонуса. В случае применения блокатора β-адренорецепторов следует выбрать анестетик со слабым отрицательным инотропным действием, чтобы снизить риск угнетения миокарда.
Очень редко могут усилиться ранее существующие умеренные нарушения передсердно-желудочковой проводимости, иногда — с развитием передсердно-желудочковой блокады.
Этот препарат нельзя назначать пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы, а также с недостаточностью сахаразы/изомальтазы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия данных контролируемых клинических исследований в период беременности и кормления грудью Эгилок можно применять лишь в тех случаях, когда польза от применения препарата для матери оправдывает возможный риск для плода/ребенка.
По возможности применение метопролола прекращают за 48–72 ч до ожидаемого периода родов. Если введение препарата неизбежно, за грудными детьми необходимо постоянное наблюдение на протяжении нескольких дней (48–72 ч) после рождения, поскольку препарат может попасть в кровоток плода и послужить причиной брадикардии, угнетения дыхания, снижения АД и гипогликемии.
Несмотря на способность метопролола проникать через плацентарный барьер, не выявлено признаков его фетотоксичности. Несмотря на то что при введении метопролола в терапевтических дозах лишь незначительное количество препарата проникает в грудное молоко и не оказывает существенного β-блокирующего влияния на детей грудного возраста, за ними необходимо установить постоянный контроль (возможна брадикардия).
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поскольку при приеме препарата Эгилок могут возникнуть головокружение и слабость, на период лечения необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и работы со сложными механизмами.
Взаимодействия
антигипертензивный эффект препарата Эгилок и других антигипертензивных средств, как правило, суммируется. Во избежание гипотензии необходимо постоянное наблюдение пациентов, которые получают комбинации таких средств. Однако суммацией эффектов антигипертензивных препаратов можно при необходимости пользоваться для достижения эффективного контроля АД.
Препарат нельзя объединять с такими лекарственными средствами:
- верапамилом (в/в введенным) или другими аналогичными блокаторами кальциевых каналов (риск асистолии);
- ингибиторами МАО.
Необходимо соблюдать осторожность при комбинации с такими средствами:
- пероральные противоаритмические средства, блокаторы кальциевых каналов типа верапамила и дилтиазема, парасимпатомиметики (риск развития гипотензии, брадикардии и AV-блокады);
- гликозиды наперстянки (риск развития брадикардии, нарушение проводимости; метопролол не влияет на положительный инотропный эффект препаратов наперстянки);
- нитраты и другие антигипертензивные препараты (особенно группы гуанетидина, резерпина, метилдофы, клонидина и гуанфацина) из-за риска гипотензии и/или брадикардии;
- некоторые препараты, действующие на ЦНС, например: снотворные, транквилизаторы, три- и тетрациклические антидепрессанты, нейролептики и алкоголь (риск развития гипотензии);
- наркотические средства (риск угнетения сердечной деятельности);
- α- и β-симпатомиметики (риск гипертензии, тяжелой брадикардии; возможность остановки сердца);
- при одновременном приеме с клонидином лечение необходимо прекращать, обязательно сначала отменяя метопролол, а потом (через несколько дней) — клонидин. Если сначала отменить клонидин, возможен гипертонический криз;
- эрготамин (усиление вазоконстрикторного эффекта);
β2-симпатомиметики (функциональный антагонизм);
- НПВП (например индометацин) из-за возможного снижения антигипертензивного эффекта;
- эстрогены (возможное снижение антигипертензивного эффекта метопролола);
- пероральные противодиабетические препараты и инсулин (метопролол может усилить их гипогликемический эффект и замаскировать симптомы гипогликемии);
- курареподобные миорелаксанты (усиление нервно-мышечной блокады);
- ингибиторы ферментов (например циметидин) — возможное усиление эффектов метопролола вследствие повышения его концентрации в плазме крови;
- индукторы ферментов (рифампицин и барбитураты) — эффекты метопролола могут снижаться вследствие повышения печеночного метаболизма.
Одновременное применение средств, блокирующих симпатичные ганглии, других β-блокаторов (например глазные капли) нуждается в постоянном наблюдении.
Одновременный прием пищи заметно не влияет на фармакокинетику препарата.
Передозировка
симптомы: артериальная гипотензия, синусовая брадикардия, AV-блокада, сердечная недостаточность, кардиогенный шок, асистолия, тошнота, рвота, цианоз, бронхоспазм, гипогликемия, потеря сознания, кома, в некоторых случаях — гипогликемия.
Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, при тяжелой гипотензии — агонистов β-адренорецепторов (норэпинефрин) или в/в введение атропина (при брадикардии). При отсутствии эффекта следует назначить дофамин, добутамин, норэпинефрин (норадреналин). Может быть эффективным глюкагон (1–10 мг). В тяжелых случаях может быть необходима имплантация искусственного водителя ритма. Бронхоспазм устраняют введением в/в β2-адреномиметиков (например тербуталин). Метопролол практически не выводится из организма с помощью гемодиализа.
Условия хранения
при температуре 30 °С.