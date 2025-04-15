Львов (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,08
Экономия при брони: -2,20 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,60 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
99,80
Экономия при брони: -2,60 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,67
Экономия при брони: -3,10 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
105,74
Экономия при брони: -5,98 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
185,13
Экономия при брони: -11,29 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,44
Экономия при брони: -2,88 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
105,06
Экономия при брони: -5,70 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,42
Экономия при брони: -10,10 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,70
Экономия при брони: -3,70 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
105,40
Экономия при брони: -8,20 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
99,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
99,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,60 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
99,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis