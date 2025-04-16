Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
54,78
Экономия при брони: -6,05 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
109,56
Экономия при брони: -5,24 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
100,20
Экономия при брони: -2,50 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,90
Экономия при брони: -6,56 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,15
Экономия при брони: -6,81 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,08
Экономия при брони: -2,74 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
103,29
Экономия при брони: -5,75 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
56,57
Экономия при брони: -7,27 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
119,55
Экономия при брони: -14,95 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
186,69
Экономия при брони: -13,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,90
Экономия при брони: -0,20 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека бам
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
98,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,10
Экономия при брони: -3,11 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
99,96
Экономия при брони: -6,43 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
112,06
Экономия при брони: -8,13 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Аптека24
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
59,11
Экономия при брони: -6,65 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
110,84
Экономия при брони: -13,28 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
173,01
Экономия при брони: -10,99 грн