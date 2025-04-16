Киев
Эгилок® (Egilok®)

Эгилок® (Egilok®)

Николаев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
54,78
Экономия при брони: -6,05 грн
48,73 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
109,56
Экономия при брони: -5,24 грн
104,32 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
47,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
49,50 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
100,20
Экономия при брони: -2,50 грн
97,70 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,70 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,90
Экономия при брони: -6,56 грн
49,34 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,15
Экономия при брони: -6,81 грн
104,34 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
46,13 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,77 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
99,80 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
100,20 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
177,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
47,40 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
86,94 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
94,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
47,30 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
77,79 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
99,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,60 грн
49,50 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,08
Экономия при брони: -2,74 грн
49,34 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
103,29
Экономия при брони: -5,75 грн
97,54 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
56,57
Экономия при брони: -7,27 грн
49,30 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
119,55
Экономия при брони: -14,95 грн
104,60 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
186,69
Экономия при брони: -13,68 грн
173,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,60 грн
49,50 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,90
Экономия при брони: -0,20 грн
97,70 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,92 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
95,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
49,50 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,60 грн
49,50 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
98,20
Экономия при брони: -0,50 грн
97,70 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,10
Экономия при брони: -3,11 грн
48,99 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
99,96
Экономия при брони: -6,43 грн
93,53 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
112,06
Экономия при брони: -8,13 грн
103,93 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
47,61 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
95,06 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
95,82 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
173,71 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
51,70 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
105,40 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
176,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
59,11
Экономия при брони: -6,65 грн
52,46 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
110,84
Экономия при брони: -13,28 грн
97,56 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
173,01
Экономия при брони: -10,99 грн
162,02 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное