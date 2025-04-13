Киев (адрес не указан)
Доступно в 821 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,70
Экономия при брони: -3,30 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,90
Экономия при брони: -0,20 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
176,90
Экономия при брони: -3,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
49,99
Экономия при брони: -3,91 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
89,46
Экономия при брони: -6,99 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
99,97
Экономия при брони: -7,82 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
176,97
Экономия при брони: -13,85 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
54,74
Экономия при брони: -4,91 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
108,84
Экономия при брони: -4,90 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
99,97
Экономия при брони: -2,84 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
176,97
Экономия при брони: -13,85 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,99
Экономия при брони: -3,44 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
106,08
Экономия при брони: -6,75 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,57
Экономия при брони: -7,84 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
206,14
Экономия при брони: -13,54 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis