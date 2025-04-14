Одесса (адрес не указан)
Доступно в 221 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,56
Экономия при брони: -4,05 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
96,34
Экономия при брони: -4,60 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,97
Экономия при брони: -5,26 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
110,07
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,03
Экономия при брони: -2,53 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
53,85
Экономия при брони: -2,11 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
104,68
Экономия при брони: -5,61 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,72
Экономия при брони: -2,57 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
119,51
Экономия при брони: -7,24 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
56,31
Экономия при брони: -6,95 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
103,06
Экономия при брони: -6,54 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
121,13
Экономия при брони: -12,06 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
54,04
Экономия при брони: -2,15 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
101,53
Экономия при брони: -3,96 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
102,79
Экономия при брони: -4,38 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,27
Экономия при брони: -2,84 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,18
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
53,48
Экономия при брони: -3,61 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
106,95
Экономия при брони: -8,27 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis