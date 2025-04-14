Киев
Эгилок® (Egilok®)

Эгилок® (Egilok®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 221 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,09 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,60 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
176,49 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,56
Экономия при брони: -4,05 грн
51,51 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
96,34
Экономия при брони: -4,60 грн
91,74 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
99,90 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
176,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,97
Экономия при брони: -5,26 грн
50,71 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
110,07
Экономия при брони: -6,00 грн
104,07 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,03
Экономия при брони: -2,53 грн
52,50 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
100,00 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
176,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
53,85
Экономия при брони: -2,11 грн
51,74 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
104,68
Экономия при брони: -5,61 грн
99,07 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,70 грн
49,40 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,70 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,90 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
86,86 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
100,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,72
Экономия при брони: -2,57 грн
53,15 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
119,51
Экономия при брони: -7,24 грн
112,27 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
46,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
56,31
Экономия при брони: -6,95 грн
49,36 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
103,06
Экономия при брони: -6,54 грн
96,52 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
121,13
Экономия при брони: -12,06 грн
109,07 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,70 грн
49,40 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
54,04
Экономия при брони: -2,15 грн
51,89 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
101,53
Экономия при брони: -3,96 грн
97,57 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
102,79
Экономия при брони: -4,38 грн
98,41 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
98,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,27
Экономия при брони: -2,84 грн
52,43 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,18
Экономия при брони: -5,71 грн
105,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
53,48
Экономия при брони: -3,61 грн
49,87 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
106,95
Экономия при брони: -8,27 грн
98,68 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,09 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
91,66 грн
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