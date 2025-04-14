Харьков (адрес не указан)
Доступно в 368 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,22
Экономия при брони: -5,34 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
105,54
Экономия при брони: -3,74 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
187,94
Экономия при брони: -7,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,20
Экономия при брони: -3,31 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
119,39
Экономия при брони: -15,69 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
56,93
Экономия при брони: -7,27 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
112,75
Экономия при брони: -14,47 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
185,14
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis