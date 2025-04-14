Киев
Эгилок® (Egilok®)

Эгилок® (Egilok®)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 368 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
45,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,22
Экономия при брони: -5,34 грн
49,88 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
105,54
Экономия при брони: -3,74 грн
101,80 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
187,94
Экономия при брони: -7,74 грн
180,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,06 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
96,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
47,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,20
Экономия при брони: -3,31 грн
48,89 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
119,39
Экономия при брони: -15,69 грн
103,70 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
49,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,57 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
95,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
49,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,63 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
96,57 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
172,92 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,84 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
98,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
47,73 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
94,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
49,50 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,70 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,89 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,89 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,21 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,89 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
99,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
56,93
Экономия при брони: -7,27 грн
49,66 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
112,75
Экономия при брони: -14,47 грн
98,28 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
185,14
Экономия при брони: -12,70 грн
172,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,54 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,35 грн
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