Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
49,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
99,90
Экономия при брони: -2,20 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
164,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,11
Экономия при брони: -1,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,70
Экономия при брони: -3,50 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
164,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
49,50
Экономия при брони: -0,30 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
164,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
59,69
Экономия при брони: -7,23 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
121,51
Экономия при брони: -15,19 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
164,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
164,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,66
Экономия при брони: -3,11 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
108,81
Экономия при брони: -7,01 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
164,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
164,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
118,34
Экономия при брони: -12,02 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
164,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
49,50
Экономия при брони: -0,30 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
164,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,11
Экономия при брони: -2,29 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
164,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
56,41
Экономия при брони: -6,55 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,75
Экономия при брони: -8,43 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
164,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis