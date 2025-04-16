Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,70
Экономия при брони: -4,40 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
53,75
Экономия при брони: -2,96 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
107,61
Экономия при брони: -7,26 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
188,92
Экономия при брони: -11,39 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,35
Экономия при брони: -2,84 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,35
Экономия при брони: -7,07 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
193,19
Экономия при брони: -10,61 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,22
Экономия при брони: -2,93 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
104,47
Экономия при брони: -5,70 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
186,86
Экономия при брони: -11,07 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
59,01
Экономия при брони: -6,55 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,70
Экономия при брони: -16,14 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
103,87
Экономия при брони: -5,79 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,75
Экономия при брони: -5,94 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
100,98
Экономия при брони: -5,15 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
104,86
Экономия при брони: -5,67 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,34
Экономия при брони: -5,53 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
109,64
Экономия при брони: -14,08 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
58,32
Экономия при брони: -5,86 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
97,79
Экономия при брони: -4,36 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
101,96
Экономия при брони: -4,23 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
100,20
Экономия при брони: -1,40 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,87
Экономия при брони: -5,92 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,73
Экономия при брони: -15,10 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
58,39
Экономия при брони: -5,93 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
110,53
Экономия при брони: -13,90 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
103,12
Экономия при брони: -4,71 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
187,58
Экономия при брони: -9,31 грн