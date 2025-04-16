Киев
Эгилок® (Egilok®)

Эгилок® (Egilok®)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 180 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,70
Экономия при брони: -4,40 грн
48,30 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
53,75
Экономия при брони: -2,96 грн
50,79 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
107,61
Экономия при брони: -7,26 грн
100,35 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
188,92
Экономия при брони: -11,39 грн
177,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
46,66 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
98,04 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,35
Экономия при брони: -2,84 грн
52,51 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,35
Экономия при брони: -7,07 грн
104,28 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
193,19
Экономия при брони: -10,61 грн
182,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
100,00 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
177,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
52,22
Экономия при брони: -2,93 грн
49,29 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
104,47
Экономия при брони: -5,70 грн
98,77 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
186,86
Экономия при брони: -11,07 грн
175,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
59,01
Экономия при брони: -6,55 грн
52,46 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,70
Экономия при брони: -16,14 грн
95,56 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
103,87
Экономия при брони: -5,79 грн
98,08 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,23 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
173,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,75
Экономия при брони: -5,94 грн
49,81 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
100,98
Экономия при брони: -5,15 грн
95,83 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
104,86
Экономия при брони: -5,67 грн
99,19 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,87 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
93,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,30 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,34
Экономия при брони: -5,53 грн
49,81 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
109,64
Экономия при брони: -14,08 грн
95,56 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
44,38 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
87,27 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
97,51 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
171,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
96,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
58,32
Экономия при брони: -5,86 грн
52,46 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
97,79
Экономия при брони: -4,36 грн
93,43 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
101,96
Экономия при брони: -4,23 грн
97,73 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
48,30 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
100,20
Экономия при брони: -1,40 грн
98,80 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
50,10 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
99,80 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
100,20 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
177,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
55,87
Экономия при брони: -5,92 грн
49,95 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
111,73
Экономия при брони: -15,10 грн
96,63 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
165,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эгилок® таблетки 25 мг флакон №60
Egis
58,39
Экономия при брони: -5,93 грн
52,46 грн
Эгилок® таблетки 50 мг флакон №60
Egis
110,53
Экономия при брони: -13,90 грн
96,63 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №30
Egis
103,12
Экономия при брони: -4,71 грн
98,41 грн
Эгилок® таблетки 100 мг флакон №60
Egis
187,58
Экономия при брони: -9,31 грн
178,27 грн
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