Циделон (Cidelon)
Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Капли глазные
Условия продажи
По рецепту
Объем
5 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/4507/01/01 от 22.03.2021
Циделон инструкция по применению
Состав
Цинка сульфат - 2,5 мг/мл
Декаметоксин - 0,2 мг/мл
Фармакологические свойства
оказывает антисептическое действие в отношении стафилококков, стрептококков, палочек ксероза и возбудителей демодекоза.
Показания Циделон
воспалительные заболевания переднего отдела глаза микробной этиологии, а также воспаление конъюнктивы после оперативных вмешательств.
Применение Циделон
взрослым и детям по 1–2 капли в больной глаз 3 раза в сутки. После вскрытия флакон закрывают пробкой-капельницей.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможны местные проявления реакций гиперчувствительности.
Условия хранения
в защищенном от света месте.