Соединения цинка

Циделон (Cidelon)

Циделон капли глазные флакон 5 мл с крышкой-капельницей №1
Цены в Киев
от 14,40 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Капли глазные
Условия продажи
По рецепту
Объем
5 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/4507/01/01 от 22.03.2021

Циделон инструкция по применению

Состав

Цинка сульфат - 2,5 мг/мл

Декаметоксин - 0,2 мг/мл

Фармакологические свойства

оказывает антисептическое действие в отношении стафилококков, стрептококков, палочек ксероза и возбудителей демодекоза.

Показания Циделон

воспалительные заболевания переднего отдела глаза микробной этиологии, а также воспаление конъюнктивы после оперативных вмешательств.

Применение Циделон

взрослым и детям по 1–2 капли в больной глаз 3 раза в сутки. После вскрытия флакон закрывают пробкой-капельницей.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

возможны местные проявления реакций гиперчувствительности.

Условия хранения

в защищенном от света месте.