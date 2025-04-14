Киев
Циделон (Cidelon)

Циделон (Cidelon)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 105 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,82
Экономия при брони: -1,51 грн
28,31 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
31,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
17,81
Экономия при брони: -0,75 грн
17,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,17
Экономия при брони: -1,53 грн
22,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
22,80
Экономия при брони: -0,10 грн
22,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,64
Экономия при брони: -1,00 грн
22,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
31,05
Экономия при брони: -1,60 грн
29,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,26
Экономия при брони: -1,62 грн
21,64 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
20,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
31,24
Экономия при брони: -1,24 грн
30,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,80
Экономия при брони: -5,10 грн
22,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,70
Экономия при брони: -1,06 грн
22,64 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
22,06 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
22,88
Экономия при брони: -1,24 грн
21,64 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
22,53
Экономия при брони: -0,89 грн
21,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,82
Экономия при брони: -1,18 грн
22,64 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
22,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
22,96
Экономия при брони: -1,32 грн
21,64 грн
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