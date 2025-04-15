Львов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,21
Экономия при брони: -3,09 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,10
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
28,75
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,30
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,40
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
28,69
Экономия при брони: -1,52 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,40
Экономия при брони: -3,00 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,10
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,46
Экономия при брони: -1,06 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,23
Экономия при брони: -3,04 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,40
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,01
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,66
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,31
Экономия при брони: -0,92 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье