Киев
Циделон (Cidelon)

Циделон (Cidelon)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 33 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,10 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,09
Экономия при брони: -0,87 грн
28,22 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
22,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,03
Экономия при брони: -1,45 грн
22,58 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,69
Экономия при брони: -3,56 грн
26,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,22
Экономия при брони: -4,02 грн
26,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
22,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,51
Экономия при брони: -1,02 грн
28,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,58
Экономия при брони: -0,94 грн
22,64 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
17,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,47
Экономия при брони: -2,93 грн
26,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
26,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
22,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
21,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
28,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,40
Экономия при брони: -1,59 грн
28,81 грн
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