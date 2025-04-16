Николаев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,13
Экономия при брони: -0,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
28,20
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
28,91
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,03
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,80
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,80
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
19,14
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,61
Экономия при брони: -3,47 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,62
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,64
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,60
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,82
Экономия при брони: -3,16 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,17
Экономия при брони: -1,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,49
Экономия при брони: -2,11 грн