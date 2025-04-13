Киев (адрес не указан)
Доступно в 310 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,82
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,38
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,70
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,05
Экономия при брони: -1,18 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,96
Экономия при брони: -2,12 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
26,30
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
31,01
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,58
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,87
Экономия при брони: -0,87 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,53
Экономия при брони: -2,18 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
28,62
Экономия при брони: -1,71 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,52
Экономия при брони: -4,64 грн