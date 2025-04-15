Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
27,35
Экономия при брони: -2,81 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,38
Экономия при брони: -1,50 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
18,62
Экономия при брони: -0,74 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,83
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
31,81
Экономия при брони: -8,37 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,93
Экономия при брони: -1,28 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,91
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,35
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
31,18
Экономия при брони: -8,47 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,38
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,13
Экономия при брони: -0,73 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,20
Экономия при брони: -0,71 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,28
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,61
Экономия при брони: -0,91 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
18,96
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
19,21
Экономия при брони: -1,33 грн