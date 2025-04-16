Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
31,96
Экономия при брони: -1,54 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,05
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
18,97
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
18,80
Экономия при брони: -0,98 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
29,66
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,81
Экономия при брони: -1,16 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
24,31
Экономия при брони: -1,69 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,13
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,77
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,65
Экономия при брони: -1,76 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,93
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
23,82
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
30,50
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
28,46
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Циделон капли глазные флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
28,14
Экономия при брони: -1,14 грн