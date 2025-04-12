Регулакс® Пикосульфат капли (Regulax® Picosulfat drops)
Регулакс Пикосульфат капли инструкция по применению
Состав
Натрия пикосульфата моногидрат - 7,5 мг/мл
Фармакологические свойства
натрия пикосульфат относится к контактным слабительным средствам, которые раздражают рецепторы слизистой оболочки кишечника. Активируется в толстом кишечнике под действием бактериальных сульфатаз; вещество, которое при этом освобождается, стимулирует чувствительные нервные окончания слизистой оболочки кишечника, усиливая его моторику. Слабительное действие натрия пикосульфата не сопровождается тенезмами и спазмами кишечника. У детей грудного возраста эффективность натрия пикосульфата может быть недостаточной из-за незначительного количества бактериальной флоры, которая продуцирует сульфатазы.
Регулакс Пикосульфат капли — средство, которое регулирует работу кишечника, увеличивая объем каловых масс и усиливая перистальтику (естественное ритмическое движение), способствует своевременному безболезненному опорожнению кишечника. Слабительное действие наступает через 10–12 ч.
Натрия пикосульфат всасывается в тонком кишечнике только в ограниченном количестве и практически не оказывает системного действия. После расщепления сложного сульфатного эфира бактериями в толстом кишечнике образуется дифенольное слабительное, которое частично всасывается и после конъюгации выделяется с желчью.
Незначительная часть выделяется с мочой в виде глюкуронида; большая часть — с калом как в виде свободного дифенола, так и в виде самого пикосульфата.
Показания Регулакс Пикосульфат капли
атония кишечника, запор (за исключением спастического), обусловленный изменением характера и режима питания, длительной иммобилизацией, лихорадкой, тяжелым общим состоянием, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушениями обмена веществ; применяют в до- и послеоперационный периоды, в акушерской и гинекологической практике, для облегчения дефекации при геморрое, трещинах заднего прохода, неоперабельных грыжах, инфаркте миокарда, тяжелой АГ, для очищения кишечника перед инструментальным исследованием.
Применение Регулакс Пикосульфат капли
Регулакс Пикосульфат капли принимаю внутрь однократно, желательно вечером. Как правило, эффект наступает через 10–12 ч. Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 13–26 капель (соответствует 5–10 мг натрия пикосульфата моногидрата), детям 4–12 лет — по 6–12 капель (соответствует 2,5–5 мг натрия пикосульфата моногидрата).
Применение препарата должно быть краткосрочным.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата. Кишечная непроходимость, запор вместе с симптомами кишечной непроходимости (боль в животе, тошнота, рвота, повышение температуры тела), перитонит, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, дети в возрасте до 4 лет.
Побочные эффекты
при краткосрочном применении побочные действия развиваются редко. Иногда могут возникать боль в животе, диарея, тошнота.
Длительное применение Регулакс Пикосульфат капли может привести к потере воды, калия и других солей. Это, в свою очередь, может вызвать атонию кишечника, нарушение сердечной деятельности, мышечную слабость.
Особые указания
препарат Регулакс Пикосульфат капли предназначен для краткосрочного применения.
В период беременности применение препарата возможно только по строгим показаниям и под наблюдением врача.
Во время применения препарата следует прекратить грудное вскармливание.
Препарат можно применять при сахарном диабете, поскольку он содержит заменитель сахара (в 1 мл капель содержится 0,03 ХЕ).
С осторожностью применяют препарат после операций на ЖКТ, при дегидратации.
Привыкания при длительном применении не отмечено.
Взаимодействия
диуретики, гормоны коры надпочечников при одновременном применении с препаратом повышают риск развития гипокалиемии, аритмии и мышечной слабости. Препарат может усиливать токсические эффекты сердечных гликозидов. Нерациональная антибиотикотерапия может снижать эффективность препарата.
Передозировка
проявляется диареей, схваткообразной болью в животе. Проводят регидратационную терапию, восполняют потерю электролитов.
Условия хранения
при температуре 15–25 °C.