натрия пикосульфат относится к контактным слабительным средствам, которые раздражают рецепторы слизистой оболочки кишечника. Активируется в толстом кишечнике под действием бактериальных сульфатаз; вещество, которое при этом освобождается, стимулирует чувствительные нервные окончания слизистой оболочки кишечника, усиливая его моторику. Слабительное действие натрия пикосульфата не сопровождается тенезмами и спазмами кишечника. У детей грудного возраста эффективность натрия пикосульфата может быть недостаточной из-за незначительного количества бактериальной флоры, которая продуцирует сульфатазы.

Регулакс Пикосульфат капли — средство, которое регулирует работу кишечника, увеличивая объем каловых масс и усиливая перистальтику (естественное ритмическое движение), способствует своевременному безболезненному опорожнению кишечника. Слабительное действие наступает через 10–12 ч.

Натрия пикосульфат всасывается в тонком кишечнике только в ограниченном количестве и практически не оказывает системного действия. После расщепления сложного сульфатного эфира бактериями в толстом кишечнике образуется дифенольное слабительное, которое частично всасывается и после конъюгации выделяется с желчью.

Незначительная часть выделяется с мочой в виде глюкуронида; большая часть — с калом как в виде свободного дифенола, так и в виде самого пикосульфата.