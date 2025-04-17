Регулакс® Пикосульфат капли (Regulax® Picosulfat drops)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
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Бажаемо здоровья
Славутич, кв-л Полесский, 1
36.8 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Бажаемо здоровья
Городня, ул. Черниговская, 11/2
48.5 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека твоей родини
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 1
114.8 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
114.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Бажаемо здоровья
Згуровка, ул. Украинская, 11
116.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Фармация
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
157,10
Экономия при брони: -33,71 грн
Фармация
Киев, просп. Воскресенский, 15
122.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
134,90
Экономия при брони: -28,93 грн
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Киев, просп. Воскресенский, 22
123.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
123.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
139,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Воскресенский, 14
123.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
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Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Фармация
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124.0 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
157,10
Экономия при брони: -33,71 грн