Регулакс® Пикосульфат капли (Regulax® Picosulfat drops)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
167,10
Экономия при брони: -35,85 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
156,80
Экономия при брони: -33,63 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
134,00
Экономия при брони: -9,38 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Фармация
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
165,40
Экономия при брони: -35,45 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
166,00
Экономия при брони: -35,66 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -23,70 грн
Аптекарь
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
3.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
157,90
Экономия при брони: -33,88 грн
Мед-сервис
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
4.7 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Біла ромашка
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
4.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
151,64
Экономия при брони: -4,55 грн
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
139,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 23
5.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
141,30
Экономия при брони: -6,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
5.7 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
170,50
Экономия при брони: -36,59 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Воскресенский, 14
5.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН