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Список производителейKKrewel Meuselbach GmbН

Производитель: Krewel Meuselbach GmbН

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01032, Киев, ул. Саксаганского, 129 Б, офис 26
(044) 496-90-98
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Найдено: 6 препаратов
Валокордин® капли оральные, раствор, флакон-капельница, 20 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Валокордин® Капли оральные, раствор, флакон-капельница, 20 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 37 аптеках
от 66,44 грн
Цены в аптеках
Валокордин® капли оральные, раствор, флакон-капельница, 50 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Валокордин® Капли оральные, раствор, флакон-капельница, 50 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 1 аптеке
от 165,00 грн
Цены в аптеках
Геделикс® капли без спирта капли оральные, раствор, флакон-капельница, 50 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Геделикс® капли без спирта Капли оральные, раствор, флакон-капельница, 50 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 92 аптеках
от 124,74 грн
Цены в аптеках
Геделикс® сироп от кашля сироп, флакон, 100 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Геделикс® сироп от кашля Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 110 аптеках
от 140,83 грн
Цены в аптеках
Регулакс® фруктовые кубики, № 6; Krewel Meuselbach GmbН
Регулакс® Фруктовые кубики, № 6 Krewel Meuselbach GmbН
В 138 аптеках
от 165,40 грн
Цены в аптеках
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные, флакон-капельница, 20 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Регулакс® Пикосульфат капли Капли оральные, флакон-капельница, 20 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 115 аптеках
от 86,93 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
01032, Киев, ул. Саксаганского, 129 Б, офис 26
(044) 496-90-98
Найдено: 6 препаратов
Валокордин® капли оральные, раствор, флакон-капельница, 20 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Валокордин® Капли оральные, раствор, флакон-капельница, 20 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 37 аптеках
от 66,44 грн
Цены в аптеках
Валокордин® капли оральные, раствор, флакон-капельница, 50 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Валокордин® Капли оральные, раствор, флакон-капельница, 50 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 1 аптеке
от 165,00 грн
Цены в аптеках
Геделикс® капли без спирта капли оральные, раствор, флакон-капельница, 50 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Геделикс® капли без спирта Капли оральные, раствор, флакон-капельница, 50 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 92 аптеках
от 124,74 грн
Цены в аптеках
Геделикс® сироп от кашля сироп, флакон, 100 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Геделикс® сироп от кашля Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 110 аптеках
от 140,83 грн
Цены в аптеках
Регулакс® фруктовые кубики, № 6; Krewel Meuselbach GmbН
Регулакс® Фруктовые кубики, № 6 Krewel Meuselbach GmbН
В 138 аптеках
от 165,40 грн
Цены в аптеках
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные, флакон-капельница, 20 мл, № 1; Krewel Meuselbach GmbН
Регулакс® Пикосульфат капли Капли оральные, флакон-капельница, 20 мл, № 1 Krewel Meuselbach GmbН
В 115 аптеках
от 86,93 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції