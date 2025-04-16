Регулакс® Пикосульфат капли (Regulax® Picosulfat drops)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -24,90 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -24,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
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Закрыто
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Херсон, ул. Покрышева, 18
56.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Грушевского Михаила, 45-А
58.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 22/3
75.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека акс социальная
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
98.5 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Марсельская, 56
98.8 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 70
99.7 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
145,72
Экономия при брони: -4,31 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
107.0 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
107.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Бажаемо здоровья
Доманевка, ул. Центральная, 47
107.8 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
107.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
107.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -24,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
107.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
107.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
108.8 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН