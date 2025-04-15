Регулакс® Пикосульфат капли (Regulax® Picosulfat drops)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
137,40
Экономия при брони: -3,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,00
Экономия при брони: -23,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
141,30
Экономия при брони: -7,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
161,50
Экономия при брони: -27,20 грн
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 113
3.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
148,50
Экономия при брони: -14,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
3.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
135,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Любисток
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
2.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
22.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Шептицкого, 1
35.0 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -24,40 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 17 мин
Самбор, ул. Франко Ивана, 36
68.7 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мудрого Ярослава, 1
69.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -24,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 55
85.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -24,40 грн