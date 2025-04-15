Регулакс® Пикосульфат капли (Regulax® Picosulfat drops)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
155,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
8.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
119,63
Экономия при брони: -5,51 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
146,00
Экономия при брони: -10,00 грн
В городах рядом
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Марганец, ул. Киевская, 147
44.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
139,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Мед-сервис
Покров, ул. Центральная, 38
82.0 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Каменское, просп. Свободы, 55
84.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
84.8 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
90.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
92.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -24,40 грн
Бажаемо здоровья
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
94.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
109.0 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека твоей родини
Апостолово, ул. Ветеранов, 8
110.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека твоей родини
Зеленодольск, просп. Независимости, 17/83
117.8 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
125.5 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
130.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
131.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
132.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
149,06
Экономия при брони: -7,65 грн