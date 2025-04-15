Киев
Регулакс® Пикосульфат капли (Regulax® Picosulfat drops)

Регулакс® Пикосульфат капли (Regulax® Picosulfat drops)

Запорожье (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
124,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
155,00
Экономия при брони: -42,00 грн
113,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
8.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
119,63
Экономия при брони: -5,51 грн
114,12 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
146,00
Экономия при брони: -10,00 грн
136,00 грн
В городах рядом
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Марганец, ул. Киевская, 147
44.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
127,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
154,03 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
139,00
Экономия при брони: -4,90 грн
134,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 38
82.0 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
141,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
84.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
133,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
84.8 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
143,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
90.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
135,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
92.2 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -24,40 грн
134,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Круглосуточно
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
94.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
110,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
109.0 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
139,10 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Ветеранов, 8
110.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
89,17 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 17/83
117.8 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
130,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
125.5 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
136,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
130.1 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
138,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
131.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
141,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
132.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
149,06
Экономия при брони: -7,65 грн
141,41 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное