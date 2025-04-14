Регулакс® Пикосульфат капли (Regulax® Picosulfat drops)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
139,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
9.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
26.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
26.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Бажаемо здоровья
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
32.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
51.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
146,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
64.5 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
118,28
Экономия при брони: -4,22 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
155,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
65.5 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
158,50
Экономия при брони: -24,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
67.0 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
72.4 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
94.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 38
109.7 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
115.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Вавилова / Хмельницкого Богдана, 9/26
125.9 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
139,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, наб. Днепрова Лейтенанта, 64-А
126.5 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
127.3 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
127.7 км
Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН
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Апостолово, ул. Ветеранов, 8
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Регулакс® Пикосульфат капли капли оральные флакон-капельница 20 мл №1
Krewel Meuselbach GmbН