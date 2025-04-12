при психотических состояниях суточная доза составляет 25–50 мг (1–2 таблетки), при необходимости доза может быть повышена до 150–250 мг/сут (6–10 таблеток в сутки). Нельзя принимать >10 таблеток в сутки.

Для уменьшения чувства тревоги начальная суточная доза составляет 12,5–25 мг (1/ 2 –1 таблетка) в сутки. В случае необходимости эту дозу можно повысить до 75–100 мг/сут (3–4 таблеток в сутки). После улучшения состояния доза может быть снижена и подобрана поддерживающая.

Парентеральное введение препарата показано в тех случаях, когда прием внутрь невозможен. Суточная доза составляет обычно 75–100 мг 1–2 раза в сутки (3–4 мл препарата) под контролем АД и ЧСС. Инъекции необходимо делать глубоко в/м. При в/в применении р-р следует развести и вводить только в виде капельной инфузии (50–100 мг препарата в 250 мл изотонического р-ра натрия хлорида или р-ра глюкозы).