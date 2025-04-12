Тизерцин® (Tisercin)
Тизерцин инструкция по применению
Состав
Левомепромазин - 25 мг
Фармакологические свойства
Тизерцин — нейролептик фенотиазинового ряда, оказывающий антипсихотическое, анальгезирующее и умеренное противорвотное действие. Купирует психомоторное возбуждение, оказывает седативный эффект, проявляет антидепрессантную, адреноблокирующую, умеренную холиноблокирующую и антигистаминную активность. Вызывает гипотензию.
Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 30–90 мин после в/м введения. Метаболит, образующийся в результате деметилирования, обладает фармакологической активностью, другие — неактивные. Период полувыведения — 15–78 ч. Элиминируется с мочой и калом.
Показания Тизерцин
психомоторное возбуждение разной этиологии: маниакальная стадия маниакально-депрессивного психоза, депрессивно-параноидальная форма шизофрении, кататоническое возбуждение, реактивная депрессия, алкогольный психоз и другие психотонические состояния, сопровождающиеся явлениями тревоги, страха;
невротические расстройства с повышенным возбуждением, нарушением сна;
заболевания, сопровождающиеся болевым синдромом: невралгия тройничного нерва, опоясывающий лишай и т.п.;
зудящие дерматозы (как средство дополнительной терапии);
эпилепсия, олигофрения (в составе комбинированной терапии);
для потенцирования действия анальгетиков, средств для наркоза.
Применение Тизерцин
при психотических состояниях суточная доза составляет 25–50 мг (1–2 таблетки), при необходимости доза может быть повышена до 150–250 мг/сут (6–10 таблеток в сутки). Нельзя принимать >10 таблеток в сутки.
Для уменьшения чувства тревоги начальная суточная доза составляет 12,5–25 мг (1/2–1 таблетка) в сутки. В случае необходимости эту дозу можно повысить до 75–100 мг/сут (3–4 таблеток в сутки). После улучшения состояния доза может быть снижена и подобрана поддерживающая.
Парентеральное введение препарата показано в тех случаях, когда прием внутрь невозможен. Суточная доза составляет обычно 75–100 мг 1–2 раза в сутки (3–4 мл препарата) под контролем АД и ЧСС. Инъекции необходимо делать глубоко в/м. При в/в применении р-р следует развести и вводить только в виде капельной инфузии (50–100 мг препарата в 250 мл изотонического р-ра натрия хлорида или р-ра глюкозы).
Противопоказания
таблетки и р-р Тизерцина не следует применять:
при аллергии к фенотиазину или любым ингредиентам, входящим в состав препарата;
в период беременности (или ее планирования) или кормления грудью;
при тяжелом заболевании печени, изменениях показателей крови, недостаточности кровообращения;
в случае внезапного снижения АД;
при лечении антидепрессантом, принадлежащим к ингибиторам МАО;
при лечении препаратами для снижения АД (особенно гуанетидин и ингибитор АПФ).
Препарат нельзя вводить детям и лицам, находящимся в бессознательном состоянии, в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.
Побочные эффекты
наиболее частое побочное действие — постуральная гипотензия. В таком случае может возникать потеря сознания, головокружение, сонливость или повышенная утомляемость. Кроме этого, могут отмечать такие побочные эффекты, как сухость во рту, тахикардия, констипация и/или затруднение мочеиспускания. Отмечали случаи импотенции, фригидности, прекращения менструальных кровотечений.
В некоторых случаях изменялся состав крови и возникали неврологические симптомы (возможны экстрапирамидные нарушения с преобладанием акинетико-гипотонического синдрома, например неспособность стоять неподвижно, тремор). Также иногда могут развиваться аллергические реакции и реакции фотосенсибилизации.
Особые указания
если больной уже принимал ингибиторы МАО, то перед началом лечения Тизерцином необходимо сделать перерыв продолжительностью не менее 14 дней, на протяжении которых не принимать никакого лекарственного препарата.
Перед началом и во время лечения следует регулярно контролировать состав периферической крови и функциональное состояние печени, почек, сердца, а у больных пожилого возраста — АД.
Во время лечения запрещено употребление алкогольных напитков.
У ослабленных и пациентов пожилого возраста рекомендуется снизить дозу.
В начале лечения пациенты, принимающие препарат, должны воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстрой реакции. В дальнейшем эти ограничения зависят от индивидуальной реакции на препарат.
Взаимодействия
ингибиторы МАО повышают риск появления экстрапирамидных нарушений во время лечения Тизерцином в связи со снижением инактивации препарата в печени.
Одновременное назначение Тизерцина и лекарственных средств, угнетающих ЦНС, приводит к усилению центрального депрессивного действия. Тизерцин блокирует допаминергические рецепторы и поэтому оказывает антагонистическое действие при одновременном применении с леводопой. Под влиянием Тизерцина противопаркинсонический эффект леводопы резко снижается.
При одновременном применении Тизерцина и гипотензивных препаратов повышается риск возникновения ортостатической гипотензии.
Передозировка
Симптомы: судорожный синдром, коматозное состояние.
Лечение: реанимационные мероприятия и симптоматическая терапия.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.