Николаев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
217,35
Экономия при брони: -7,07 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
245,93
Экономия при брони: -14,93 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
254,04
Экономия при брони: -23,04 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
240,80
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
252,18
Экономия при брони: -25,75 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
252,31
Экономия при брони: -25,88 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
241,40
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
244,10
Экономия при брони: -27,85 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
248,98
Экономия при брони: -10,49 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
254,93
Экономия при брони: -27,63 грн