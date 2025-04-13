Киев (адрес не указан)
Доступно в 429 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
276,46
Экономия при брони: -42,02 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
242,67
Экономия при брони: -23,87 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
276,54
Экономия при брони: -42,03 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
252,43
Экономия при брони: -23,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
257,14
Экономия при брони: -26,27 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
272,06
Экономия при брони: -41,35 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
230,61
Экономия при брони: -35,05 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
252,91
Экономия при брони: -22,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
256,66
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн