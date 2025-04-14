Харьков (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
254,87
Экономия при брони: -33,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
254,85
Экономия при брони: -34,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
261,66
Экономия при брони: -36,16 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
247,90
Экономия при брони: -21,40 грн