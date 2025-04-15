Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
246,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
252,67
Экономия при брони: -25,87 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
244,09
Экономия при брони: -16,86 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
221,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
238,50
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
212,09
Экономия при брони: -8,84 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
250,42
Экономия при брони: -18,92 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
247,68
Экономия при брони: -21,62 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
241,64
Экономия при брони: -10,73 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
255,59
Экономия при брони: -48,28 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
231,70 грн