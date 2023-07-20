ЛЕВОМЕПРОМАЗИН (LEVOMEPROMAZINUM)

при психозе начальная суточная доза составляет 25–50 мг, но может быть повышена до 150–250 мг/сут; при невротических состояниях начальная суточная доза составляет 12,5–25 мг, впоследствии может быть повышена до 75–100 мг/сут. После достижения эффекта дозу необходимо снизить до поддерживающей. Суточную дозу следует разделить на 2–4 приема.

Парентеральное введение левомепромазина показано в тех случаях, когда прием внутрь не представляется возможным. Суточная доза составляет обычно 75–100 мг; вводят глубоко в/м. Левомепромазин можно вводить в/в капельно в разведенном виде (50–100 мг в 250 мл изотонического р-ра натрия хлорида или р-ра глюкозы). При парентеральном применении левомепромазина необходимо контролировать АД и ЧСС.