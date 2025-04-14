Одесса (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
253,69
Экономия при брони: -22,59 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
259,25
Экономия при брони: -27,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
250,46
Экономия при брони: -19,22 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
234,58
Экономия при брони: -8,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
230,90
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
251,27
Экономия при брони: -29,45 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
253,18
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
239,60
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
222,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,80 грн