Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
262,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
252,38
Экономия при брони: -31,27 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
222,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
251,07
Экономия при брони: -13,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
254,57
Экономия при брони: -33,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
251,86
Экономия при брони: -14,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
251,40
Экономия при брони: -13,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
262,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
249,56
Экономия при брони: -11,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
209,98
Экономия при брони: -8,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
262,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
251,93
Экономия при брони: -29,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
253,38
Экономия при брони: -27,72 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
262,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
250,14
Экономия при брони: -12,21 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
222,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
262,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
262,30 грн