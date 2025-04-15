Львов (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
247,31
Экономия при брони: -24,37 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,60
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
253,01
Экономия при брони: -24,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
247,70
Экономия при брони: -31,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
241,00
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
245,42
Экономия при брони: -28,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
245,40
Экономия при брони: -28,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
240,80
Экономия при брони: -24,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Тизерцин® таблетки, покрытые оболочкой 25 мг флакон №50
Egis
232,70 грн