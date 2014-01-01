Дротаверина гидрохлорид — миотропный спазмолитик. Этот препарат назначают для устранения или предупреждения спазмов гладких мышц, причем эффект не зависит от локализации, функции и иннервации конкретного органа.

Дротаверин: механизм действия

Дротаверин по своей химической структуре является производным изохинолина. Спазмолитическое действие развивается за счет того, что дротаверин напрямую ингибирует фермент фосфодиэстеразу (ФДЭ) IV типа. В результате в клетках накапливается цАМФ и цГМФ (Manish Narang, 2015), которые, в свою очередь, инактивируют легкие цепи киназы миозина и таким образом расслабляют гладкомышечные структуры или отдельные клетки.

In vitro дротаверин ингибирует ФДЭ ІV, но в то же время не оказывает значительного модифицирующего влияния на активность ФДЭ ІІІ и V типов. Препарат не вызывает значительных побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы, поскольку в гладкомышечных клетках миокарда и сосудистой стенки цАМФ гидролизуется в большей степени изоферментом ФДЭ ІІІ.

Дротаверин эффективен при спастических сокращениях гладкомышечных структур как нейрогенного, так и миогенного происхождения. Действие дротаверина проявляется в гладких мышцах пищеварительного, билиарного, мочеполового тракта и сердечно-сосудистой системы, независимо от типа их иннервации.

Дротаверин расширяет сосуды и тем самым улучшает периферический кровоток.

Дротаверин в отличие от других спазмолитиков (например папаверина) при парентеральном введении не оказывает такого побочного действия, как стимуляция дыхания (инструкция МЗ Украины).

Дротаверин: формы выпуска

Дротаверина гидрохлорид выпускается в таких лекарственных формах:

таблетки 40 мг;

таблетки 80 мг;

раствор для инъекций 20 мг/мл (2 мл), вводят в/м, в/в или п/к;

суппозитории ректальные 40 мг

Дротаверин в гастроэнтерологии

Дротаверина гидрохлорид в гастроэнтерологической практике назначают для лечения (инструкция МЗ Украины) пациентов с:

желчной коликой;

гипертонически-гиперкинетической дискинезией желчных протоков и желчного пузыря;

холециститом;

пилороспазмом;

кардиоспазмом;

кишечной коликой;

в составе комплексной терапии пептической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Дротаверин в терапии больных с синдромом раздраженного кишечника (СРК)

СРК является распространенным функциональным расстройством желудочно-кишечного тракта. Для СРК выделено 4 основных симптомокомплекса: диарея с преобладанием СРК (СРК-Д), запор с преобладанием СРК (СРК-З), смешанная диарея и запор при СРК и чередующаяся диарея и запор при СРК. Однако большинство пациентов с СРК обращаются за медицинской помощью из-за боли в животе — такое состояние часто значительно влияет на качество их жизни.

Целью лечения при боли в животе является уменьшение выраженности его симптомов. Терапия для пациентов с СРК в клиниках в основном включает рекомендации врача по модификации диеты (отказ от продуктов с высоким содержанием клетчатки, достаточное употребление жидкости) и образа жизни (регулярные физические нагрузки, нормализация сна), а также медикаментозную терапию. Существует опыт применения спазмолитиков для лечения больных с СРК.

Дротаверина гидрохлорид — один из таких спазмолитиков. Он оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру кишечника и купирует боль в животе без побочных эффектов, таких как антихолинергические средства. Эффективность применения дротаверина гидрохлорида в дозе 80 мг 3 раза в сутки подтверждена в рандомизированном плацебо-контролируемом клиническом исследовании (Xing-cun Xue, 2017). По данным других исследователей (Ramesh R. Rai, 2014) установлено, что на фоне приема дротаверина гидрохлорида частота и интенсивность болевого синдрома при СРК уменьшается в среднем на 31,4% через 2 нед лечения и на 71,4% — через 4 нед.

Дротаверин в педиатрической практике

Рецидивирующая боль в животе (РБЖ) является одной из наиболее распространенных жалоб в педиатрической практике. У 4–25% детей школьного возраста отмечают болевой синдром такой интенсивности, которая мешает повседневной деятельности. Чаще всего болевой синдром носит функциональный характер и вызван изменениями гомеостатических рефлексов по оси «кишечник — мозг» — нарушение регуляции кишечной секреции, перистальтики, кровоснабжения и афферентной чувствительности. Установлено, что дротаверин, как селективный ингибитор изофермента IV ФДЭ, эффективен при спастических и моторных нарушениях гладкой мускулатуры у взрослых. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании (Manish Narang, 2015) было установлено, что также препарат можно применять и в педиатрической практике — после 4 нед лечения количество и выраженность приступов абдоминальной боли достоверно уменьшаются.

По данным Кокрановского обзора по оценке эффективности методов лечения РБЖ (Angela A Huertas‐Ceballos, 2008), не установлено убедительных доказательств в пользу какого-либо одного метода лечения. Поэтому к терапии при функциональной абдоминальной боли в педиатрической популяции следует подходить индивидуализированно, сочетая модификацию диеты и образа жизни с дротаверина гидрохлоридом или другими лекарственными средствами.

Установлено также, что лечение фиксированной комбинацией дротаверина гидрохлорида 80 мг и парацетамола 500 мг 3 раза в сутки в течение 3 дней является эффективным и безопасным при абдоминальной боли, связанной с острым инфекционным гастроэнтеритом (Shiva Narang, 2018).

Дротаверин в акушерстве и гинекологии

Дротаверина гидрохлорид в акушерско-гинекологической практике назначают при (инструкция МЗ Украины):

альгодисменорее;

угрозе выкидыша и преждевременных родов;

проведении некоторых малоинвазивных эндоскопических исследований.

По данным Кокрановского обзора (Rohwer A.C., 2013), существуют данные о том, что введение спазмолитиков во время активной фазы родов приводит к сокращению продолжительности первого периода родов и повышению скорости раскрытия шейки матки (хотя доказательства отнесены к категории «низкого качества»).

Введение спазмолитиков во время родов может привести к более быстрому и эффективному раскрытию шейки матки. Шейка матки состоит из соединительной ткани и гладких мышц, иннервируемых парасимпатическими нервными волокнами. Гладкие мышцы составляют около 15% шейки матки, которые в основном находятся непосредственно под внутренним зевом. Миотропные спазмолитики непосредственно расслабляют гладкую мускулатуру. Они являются ингибиторами ФДЭ IV типа, структурно сходны с папаверином, обладают умеренным эффектом блокирования кальциевых каналов, не проявляют антихолинергических свойств и действуют непосредственно на гладкомышечные клетки, ингибируя спазм.

Спазмолитики обычно назначают во время родов как в развивающихся, так и в развитых странах, хотя научных отчетов, подтверждающих целесообразность этого, немного. В некоторых странах, например в Индии, дротаверина гидрохлорид, спазмолитический препарат, является частью Протокола программных родов для уменьшения выраженности боли и продолжительности родов. Он применяется сочетанно с амниотомией, аугментацией окситоцином и введением трамадола для облегчения боли. Хотя точный механизм раскрытия шейки матки и влияния на него спазмолитиков до сих пор несколько неясен, более эффективное раскрытие может привести к ускорению первого периода родов. Спазмолитики не влияют на продолжительность второго и третьего периода родов.

Отмечено статистически значимое сокращение примерно на 1 ч продолжительности первого периода родов, но клиническое значение этого пока не установлено. Однако, учитывая ограниченные человеческие ресурсы, переполненные родильные залы и ограниченную доступность эпидуральной анестезии в странах с низким и средним уровнем дохода, сокращение на один час периода родов может оказать положительное влияние как на работу родильного отделения, так и на состояние роженицы.

Существуют доказательства «умеренного качества» относительно того, что спазмолитики неэффективны для уменьшения частоты кесарева сечения (Rohwer A.C., 2013).

По данным рандомизированного проспективного исследования, в/в введение 40 мг дротаверина гидрохлорида сокращает среднюю продолжительность активной фазы родов с 331,6 мин до 148,9 мин у первородящих и с 227,9 мин до 99,5 мин у повторнородящих (Roy A., 2007). При этом продолжительность первого периода сокращается в среднем на 15%, а второго периода — в среднем на 19% (Singh K.C., 2004). Допустимый режим введения предполагает в/в инъекцию дротаверина гидрохлорида в дозе 40 мг в начале активной фазы родов (раскрытие шейки матки ˃ 3 см) с повторным введением каждые 2 ч (максимально 3 дозы) (Moustafa I Ibrahim, 2014).

Описан опыт медикаментозной аналгезии у женщин, которым проводят офисную гистероскопию с эндометриоидной биопсией. Для улучшения эффекта от в/в седации рекомендуется применять перорально дротаверина гидрохлорид в дозе 80 мг в сочетании с мефенамовой кислотой 250 мг (Sharma J.B., 2009).

Дротаверин в урологии

Дротаверина гидрохлорид в урологической практике назначают при (инструкция МЗ Украины):

почечной колике;

спазме мочевыводящих путей при мочекаменной болезни;

уролитиазе;

пиелите;

цистите.

По данным мультицентрового рандомизированного плацебо-контролируемого исследования (Romics I., 2003), дротаверина гидрохлорид эффективно уменьшает выраженность коликообразной боли, вызванной наличием конкрементов в почках или мочевыводящих путях. При сочетанном применении дротаверина гидрохлорида и диклофенака натрия (в дозе 75 мг) значительное снижение интенсивности боли (в среднем на 52,4%) отмечается уже через 30 мин после введения и достигает 61,3% через 1 ч (Amitabh Dash, 2012).

Другие сферы применения дротаверина



В инструкции МОЗ Украины указано, что дротаверин также можно применять:

при проведении некоторых эндоскопических исследований;

для устранения болевого синдрома, вызванного спазмом церебральных сосудов или периферических артерий.

Установлено также, что дротаверина гидрохлорид у некоторых пациентов может ингибировать ФДЭ V типа. Редким побочным эффектом применения дротаверина у мужчин может быть пролонгированная эрекция или приапизм (Ajay Shyam Kanbur, 2021).

Описан опыт применения дротаверина для лечения пациентов с послеоперационной задержкой мочи (ПОЗМ). Частота ПОЗМ у хирургических больных варьирует в интервале 5–70%. Не только хирургическое вмешательство, но и сама спинальная анестезия может влиять на функцию мочевого пузыря. ПОЗМ увеличивает продолжительность пребывания пациента в послеоперационном отделении и частоту катетеризации мочевого пузыря. Поскольку катетеризация мочевого пузыря является инвазивной процедурой, то она ассоциирована с такими осложнениями, как травмы, образование абсцессов и мочевых свищей, симптоматические бактериальные инфекции и уросепсис. По данным рандомизированного контролируемого исследования, при применении дротаверина гидрохлорида потребность в катетеризации мочевого пузыря снижается с 17,8% до 6,0% (Dariusz Tomaszewski, 2015).

Дротаверин: заключение

Дротаверин — это препарат, который может применяться для устранения спазмов внутренних органов. Кроме того, он облегчает выполнение некоторых медицинских манипуляций и позволяет снизить риск развития осложнений в послеоперационный период.

