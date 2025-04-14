Дротаверин (Drotaverinum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Независимости, 21
4.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 27
5.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Независимости, 13
5.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
5.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
5.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
6.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Днепр, бульв. Европейский, 4
6.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
6.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
7.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
8.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
8.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, шоссе Запорожское, 45
8.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, просп. Мира, 14-А
8.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
8.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда