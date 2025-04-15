Дротаверин (Drotaverinum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Красная звезда
30,05
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
3.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
4.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Винтера / Кияшко, 30/3
7.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Красная звезда
28,03
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека бам
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
8.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
29,40
Экономия при брони: -3,25 грн