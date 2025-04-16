Дротаверин (Drotaverinum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 3
7.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-А
7.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 40-А
8.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
12.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
12.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 66-Е
13.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 22
14.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-А
29.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
30.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 7-А
30.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 94-А
26.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Софиевка, ул. Независимости, 79
39.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
42.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Высокополье, ул. Банковая, 2
47.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда