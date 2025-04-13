Киев
Дротаверин (Drotaverinum)

Дротаверин (Drotaverinum)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 207 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
56,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,18 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
50,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,42 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,08 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
50,86 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,20 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
56,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,28 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,36 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,10 грн
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