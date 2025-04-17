Киев
Дротаверин (Drotaverinum)

Дротаверин (Drotaverinum)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
56,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,44 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,26 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 14
3.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,22 грн
Свит здоровья зжс
Открыто
Закроется в 18:00
Чернигов, ул. Казацкая, 48
2.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Красная звезда
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Красная звезда
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Михайло-Коцюбинское, ул. Шевченко, 56
15.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
33.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,08 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,44 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
53,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Сновск, ул. Независимости, 2-А
57.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 1
63.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,02 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 15-В
64.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
51,66 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 21-В
64.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,04 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
48,54 грн
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