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Дротаверин (Drotaverinum)
Дротаверин (Drotaverinum)
Львов
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Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 6
63.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,42
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 3
85.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
53,38
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горохов, ул. Хмельницкого Богдана, 22
91.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
56,98
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
93.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,26
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Невского Александра, 12
93.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,12
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Дружбы, 8
98.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,40
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Почаев, ул. Лосятинская, 1-Б
108.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,12
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Локачи, ул. Степная, 8-А
109.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,20
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимир, ул. Князя Василько, 1
114.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,04
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
118.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
58,80
Экономия при брони:
-4,30 грн
54,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Красная звезда
23,24
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Защитников Украины, 51/1
123.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,12
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневец, пл. Шевченко Тараса, 11
124.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,30
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Дубенская, 128
125.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,26
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Грабовского Павла, 7-А
134.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,28
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Львовская, 102
134.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,12
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Млинов, ул. Ровенская, 2
136.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,50
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
137.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,08
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 1
138.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
53,42
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 5
138.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
57,08
грн
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