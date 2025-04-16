Дротаверин (Drotaverinum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Николаев
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Мира, 2-Б/33
4.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Николаевская, 22
4.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Мира, 36/1
5.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 78
5.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Знаменская, 41
8.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
8.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
62,57
Экономия при брони: -4,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Софиевская, 27
10.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Мешково-Погорелово, пер. Мирный, 23
11.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Новая Одесса, ул. Кухарева, 2
44.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Красная звезда